(Görüntülü Haber) Muğla'da orman yangını (7)

ALEVLER MAHALLEYİ SARDI Muğla\'nın kırsal Zeytinköy Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda saat 14.45 sıralarında çıktığı belirtilen orman yangını, kısa sürede yerleşim yerine ulaştı. Havadan 11 helikopter ve 4 uçak, karadan da 73 arazöz ve 4 dozer ile müdühale edilen yangın, rüzgar nedeniyle henüz kontrol altına alınamadı. Yangında boşaltılan Zeytinköy Mahallesi\'ndeki yaklaşık 40 evin yanarak zarar gördüğü öğrenildi. Zeytinköy Mahallesi Muhtarı Güngör Uzun, 136 hane, 256 nüfuslu mahallerinin tehdit altında olduğunu belirtip, \"Ormanın ortasındayız. Havadan destek bekliyoruz. Dumandan etkilenip hastaneye götürülenler var\" dedi. Rüzgarın kuvvetli esmesi ve sık sık yön değiştirmesi nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, mahalledeki 30 evin tahliye edildiği, diğer evlerinde tahliye edilmesine devam edildiği bildirildi. Çam ağaçları ile kaplı ormanlık alandaki kovanlarda bulunan binlerce arı da telef oldu. Yaşar ANTER/MUĞLA, (DHA)