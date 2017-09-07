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(Görüntülü Haber) Muğla'da orman yangını (12)

ALEVLER KÖYE YENİDEN YAKLAŞTI Muğla'nın kırsal Zeytinköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve akşam saatlerinde kısmen kontrol altına yangın, yeniden alevlendi

07 Eylül 2017 12:50

ALEVLER KÖYE YENİDEN YAKLAŞTI Muğla\'nın kırsal Zeytinköy Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve akşam saatlerinde kısmen kontrol altına yangın, yeniden alevlendi. Saat 20.30 sıralarında havadan müdahalenin sona erdiği yangın bölgesinde alevler yeniden büyüyünce, mahalleli meydandaki caminin çevresinde toplandı. Jandarmanın güvenlik tedbirleri aldığı bölgede, iş makinaları ve greyderler köyün etrafında yol açarak alevlerin sıçramasını engellemeye çalışırken, köyün kuzey kesimine 30\'a yakın arazöz ile 200 orman işçisi konuşlandırıldı. Bodrum AKUT Lideri Sadettin Uslu ile sekiz AKUT üyesi de bölgeye gelerek çalışmalara katıldı. Mahalle sakinlerinden, Gülfer Keskin (55), \"Doğduğumuz, büyüdüğümüz köyümüz alevler içinde kaldı. Çocukluğumuz bu ormanlarda geçti, aaakrabalarımızın hayvanları, damları, evleri yandı. Böyle bir felaket görmedik, henüz de geçmiş değil, kabus devam ediyor\" dedi.

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