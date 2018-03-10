(Görüntülü Haber) Muğla'da en güzel buzağı yarışması

Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas ilçesinde bu yıl 5\'incisi düzenlenen Dişi Buzağı Güzellik Yarışması, ilgiyle izlendi. Yarışmada dereceye girenlere, 1000 ile 2 bin 500 TL arasında bakım ürünleri hediye edildi.



Milas Süt Birliği ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Muğla İl Müdürlüğü tarafından bu yıl 5\'inci kez Dişi Buzağı Güzellik Yarışması yapıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuar Alanı\'nda düzenlenen güzellik yarışmasına, 12 buzağı katıldı. Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Faik Karagöz, AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, Muğla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkan Yardımcısı- Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Arslan, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı ve çok sayıda çiftçi yarışmayı izledi. Yarışmanın jüri üyeliğini, Milas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nde görevli veteriner hekim Gülşah Tok ve Gökhan Altun ile ziraat mühendisi zooteknist Selçuk Öztuna yaptı.



Yarışma öncesinde konuşma yapan Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, \"Milas Süt Birliği olarak buzağı güzellik yarışmasını 5 yıldır gerçekleştiriyoruz. Yarışmayı gerçekleştirmedeki amacımız buzağılarımızı korumak, koruyucu bakımlarına ve yaşatma konularına dikkat çekmek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'mızca 2018 yılı buzağı yılı ilan edildi. Ailemizde nasıl ki geleceğimiz olan çocuklarımıza özen gösteriyor, barınma, eğitim ve sağlık gibi ihtiyaçlarını gideriyorsak, çiftliğimizin geleceği olan buzağılarımıza da çok iyi bakmamız lazım. Bugün yaşanan et sorununun buzağı ölümlerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bizler üreticiler olarak buzağılarımıza zamanında koruyucu aşılarını yaptırıp daha iyi koşullarda bakarsak, et ve süt konusunda sıkıntılarımız olmayacaktır\" dedi.



Başkan Gezgin\'in ardından mikrofona davet edilen İl Müdürü Şakir Erkal ise buzağı ölümlerine dikkat çekerek, üreticilerin nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda kısa bilgi aktardı.



Jüri ve yarışmayı izleyenlerin karşısına çocuklar ve aile bireyleri eşliğinde çıkan buzağılar arasından, Deniz Çelik\'e ait \'Su\' isimli buzağı birinci, Olcay Kaya\'ya ait \'Maya\' isimli buzağı ikinci, Mehmet Akça\'ya ait \'Simge\' isimli buzağı ise üçüncü oldu.



Birinciye 2 bin 500 liralık ödülü Milas Kaymakamı Eren Arslan, ikinciye 2 bin liralık ödülü Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, üçüncüye 1500 liralık ödülü Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin tarafından verildi.



Dereceye giremeyenlere ise 1000 liralık teselli ödülü, etkinliği izleyen protokol üyeleri tarafından verildi.