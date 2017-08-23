(Görüntülü Haber) Muğla'da çam balı hasadı

Mustafa SARIİPEK/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA ve ilçelerindeki çam ormanlarında, arıların \'Basra Böceği\' aracılığıyla yaptığı çam balının hasat dönemi başladı. 80 ildeki İl Arı Yetiştiricileri Birliği ve 58 bine yakın üyesi ile Türkiye\'de arı ve arıcıların temsil edildiği tek sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, 21- 23 Ağustos arasında Muğla il ve Marmaris ilçesinde etkinlik düzenledi. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Başkanı Ziya Şahin, etkinlik hakkında önemli bilgiler verdi. MAYBİR Başkanı Ziya Şahin, ülkenin dünya çam balı üretiminin yüzde 90\'ını karşıladığını, bunun yaklaşık yüzde 72\'inin de Muğla\'da yapıldığını söyledi. Doğal balın faydalarına değinen Şahin, doğada bozulmayan tek gıda olan balın dünyadaki adresinin Türkiye olması, Türk balının markalaşması için çalıştıklarını söyledi. Balın kimliği ile yurt dışında bilinirlik ve ticaret anlamında büyük kazanç sağlayacaklarına inandıklarını söylen Ziya Şahin, bu yıl Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği\'nin ev sahipliğini yapacağı 45\'inci Apimondia Dünya Arıcılık Kongresi ile dünyadaki tüm arıcıların bir araya geleceğini ifade etti. 29 Eylül ila 4 Ekim arasında gerçekleşecek 45\'inci Apimondia Dünya Arıcılık Kongresi\'nde hem ülke hem de dünyadaki sorunlar konuşulacağını ve çözümler üzerine çalışmalar yapılacağını belirten Şahin, \"Bu kazanım, arıcılık tarihimizde bir milattır. Tüm sektör temsilcileri olarak bu kongreye ülke arıcılığımızın bir miladı olarak hazırlanmalıyız. Bir asırdan fazla süredir dünya arıcılık ailesinin dışında bulunan ülkemiz arıcılığını bu kongreye farkındalık yaratacak şekilde hazırlamalıyız. Tüm bilgi ve birikimlerimiz bu kongreye aktarmalıyız. Ülke arıcılık sektörü olarak bir sorumluluk üstlendik, herkesi bu kongrede rol üstlenmeye davet diyoruz. İstanbul\'da düzenleyeceğimiz Apimondia Kongresi, bugüne kadar yapılan kongrelerin önüne geçmelidir. Katılımı ve bilimsel sunuları ile farkındalık yaratmalıyız. Bu konuda tüm sektör temsilcilerimizin uyarılarını ve katkılarını beklemekteyiz. Bir asır sonrasında yakaladığımız bu şansımızı ülke arıcılığımıza yakışır bir şekilde kullanmalıyız. Tüm sektör çalışanları ve arıcılarımızı kongre sürecinde salonları doldurmasını beklemekteyiz\" dedi. \"SAHTE BAL OLMAZ\" Sektörün en büyük tehditlerine de değinen Ziya Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Sahte bal olmaz. Arının dokunmadığı, insanın dokunduğuna da bal denmez. Arı sahte yapmaz. Bakın burada görüyorsunuz, orman içinde, herhangi bir ilaçlama olmayan, ter temiz bir bölgedeyiz. Arılar doğal ortamlarında çalışıyor ve ballarını üretiyor. Buradan elde edilen baldan şüphe edilemez. Üye birliklerden alınan ballara güvenebilirsiniz. Bal üretimi oldukça zahmetli bir iş. Arıcılar iyi kalitede bal üretebilmek için birçok bölgeye gidiyor ve arılarının daha iyi özlerle beslenmesini sağlamaya çalışıyor. Ancak üreticinin tüccara kilosunu 11, 12 TL\'ye satabildiği bal tüccar tarafından tüketiciye bu 25, 30 TL\'ye satılıyor. Arıcı ballarını zararına satmak zorunda kalıyor. Bir de tüccar, 900 TL\'yi bulan testinde üretici tarafından yapılmasını isteyince, maliyet üretici açısından altından kalkınmaz bir hale geliyor. Bu kongre de bu sorunları da anlatacağız. Türkiye\'de arıcılık yapan insanların ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını tüm dünyaya anlatmakla kalmayacağız ayrıca çözüm yollarını da ortaya koyacağız.\" Açıklamanın ardından Marmaris\'in Osmaniye Mahallesi\'nde düzenlenen sağım etkinliğine geçildi. Etkinlikte kovanlar açıldı. Elde edilen ballar, arıcı kıyafetli çalışanlar tarafından kovanlardan alındı. Arıların ürkmemesi için ise dumanlar püskürtülüp sakin olmaları sağlandı. Alınan ürünler sağım kazanlarına kondu. Balmumundan ayrılan üründen çıkan bal, tenekelere dolduruldu.