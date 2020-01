(Görüntülü Haber) Muğla turizminde hedef pazar; Hindistan

Cihan KAYA-Süleyman İLTER/ORTCA(Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın turizm çeşitliliğini Hindistan pazarında tanıtmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Hindistan Seyahat Acentaları Federasyonu\'nun (TAFİ) 27-29 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceği kongre Dalaman\'da yapılacak. TAFİ Yönetim Kurulu Üyeleri, 2 yılda bir gerçekleşen olağan kongrelerinin, Dalaman-Ortaca-Köyceğiz Turizm Birliği (DOKTOB) ve Türk-Hindistan Turizm Konseyi (TITC ) işbirliği ile Dalaman Hilton Otel\'de yapılmasına ve Hindistan için yeni destinasyon olarak Muğla ilinin tanıtılmasına karar verdi. TAFİ\'nin 650 aktif üyesi 27-29 Ekim tarihleri arasında kongre için Muğla\'da olacak. Kongre öncesi Kuşadası-Bodrum, Marmaris gezilecek. Kongre sırasında, Dalaman-Ortaca-Dalyan-Köyceğiz ve Fethiye tanıtımları yapılarak, Hintli grup bölgede konuk edilecek. Kongre sonrasında da Muğla\'nın yanı sıra, Antalya-Pamukkale-Konya, Kapadokya ve İstanbul destinasyonlarında da tanıtımlar gerçekleştirilecek. Bu konuda Ortaca İlçesi Sarıgerme Mahallesi\'ndeki Sarıgerme Hilton\'da bir toplantı yapıldı. Toplantıya, Muğla Valisi Esengül Civelek, CHP\'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP\'li Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Dalaman Belediye Başkanı CHP\'li Muhammet Şaşmaz, Türk Hindistan Turizm Konseyi Başkanı Emin Çakmak, DOKTOB Başkanı Yücel Okutur ile Hindistan Seyahat Acentaları Federasyonu yetkilileri katıldı. Turizm sektöründe yeni pazar arayışı çalışmaları kapsamında Turizm Bakanlığı\'nın öncülüğünde geçen yıldan bu yana Hindistan pazarı için, Hindistan Seyahat Acenteleri Federasyonu ile yoğun görüşmeler yapıldığını hatırlatan Muğla Valisi Esengül Civelek, \"Bu yoğun çalışmalar sonucunda TAFİ 11\'nci olağan genel kurullarını ilimizde yapmaya karar verdi. Hindistan ve ülkemiz arasındaki kültür ve turizm alanındaki işbirliği geliştirilecek\" dedi. \"TURİZM 12 AYA YAYILACAK\" İl genelinde turizmin 12 aya yayılması açısından bu işbirliğinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Çin ve Afrika\'da da bir turizm hareketi ve destinasyonu yaratmanın faydalı olacağını dile getirdi. Hindistan\'ın büyük turizm acenteleri ve firmaları ile görüştükten sonra Muğla\'ya davet ettiklerini anlatan DOKTOB Başkanı Yücel Okutur ise, şöyle dedi: \"Buraya gelenler ülkemizi tanıdıktan sonra ülkemizin ne kadar mükemmel olduğunu gördü. Biz sayın Başbakanımız ve Turizm Bakanımız ile görüşmede Hindistan\'ı anlattık, çok büyük ilgi gösterdiler ve Cumhurbaşkanımıza bu konuları ileteceklerini anlattılar. Hindistan\'daki tatilciler bizim turizm sezonumuzun bitme noktasında seyahate çıkıyor. Bu demek oluyor ki; 12 aya ya da 9-10 aya çıkabilecek bir sezona ulaşabileceğiz.\" \"HİNDİSTAN DÜĞÜNLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPILACAK\" Türk- Hindistan Turizm Konseyi Başkanı Emin Çakmak da Hindistan pazarının tüm dünyanın ilgisini çeken bir pazar olduğunu belirterek, şöyle konuştu: \"Türk Hindistan Turizm Konseyi olarak 2006 yılından bu yana yüzlerce basın mensubu, yüzlerce seyahat acentesini Türkiye\'nin birçok bölgesini ağırladık. Ancak bölge o dönemlerde çok yoğun Avrupalı turist aldığı için Hint pazarı ile çok fazla yakından ilgilenmediler. Avrupa\'dan yavaşlayan turist akışı ile birlikte en önemli pazarlardan biri Hindistan diğeri Çin oldu. Turizm Bakanımız, Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız turizm ile ilgili her konuşmasına mutlaka bu iki pazara değiniyorlar. 24 Ekim itibariyle 22 milyon Hint turistin yurt dışına gönderilmesinde vesile olan 650 aktif acenteyi bölgemizde ağırlamış olacağız. Ekim ayında 150 kişilik Hint düğünü yapılacak. Hint pazarı bir deniz ,güneş pazarı değil. Hint pazarı bölge ekonomisine gerçek anlamda katkı sağlayacak bir pazar. Hint turizmi alışverişi, eğlenceyi, yemek yemeyi seven, kültürel ve tarihsel bölgeleri ziyaret eden bir profildir. Geldiği zaman Türkiye\'de 7-15 gün arası kalan bir aile ziyaretinden bahsediyoruz. Hindistan pazarı, dünya sinema turizminin de en önemli pazarı. Hollywood\'dan bile daha fazla film yapım endüstrisine sahip bir Bollywood endüstrisi var. Düğünlerini yurt dışında yapan bir kültürü var. Bugüne kadar onlarcasını Bodrum, Antalya, İstanbul\'da yaptığımız milyonlarca dolarlık Hint turizmi pazarı var. Ayrıca toplantı ve konferanslarını gerçekleştiren çok büyük firmalar var. 50-1500 kişiye kadar hareketliliğe neden olan büyük bir ekonomiden bahsediyoruz.\" \"ÜLKELER HİNDİSTAN PAZARININ PEŞİNDE\" Toplantıda son olarak açıklama yapan TAFI Başkanı Praveen Chugh, ekim ayında Muğla\'ya gelecekleri için büyük heyecan duyduklarını anlattı. Her yıl 30 milyon kişinin yurt dışına seyahat ettiğini söyleyen Chugh, şöyle dedi: \"2 yıl önce 300 uçuş yapan uçağımız vardı ve şu an da 700 uçuş yapan uçağımız var. Önümüzdeki yıl bu sayı 900\'e ulaşmış olacak ve önümüzdeki 5 yıl içinde de 2 bin uçuşa ulaşacağız. Bu hızlı büyüme ve gelişme bütün dünyanın dikkatini çekti ve tüm dünya ülkeleri bu büyümeden pay almak için yarışır durumda. Buraya yaptığımız 3 seyahatte, Hint pazarına bu bölgenin tamamen uyum sağladığını gördük. Şundan da çok eminiz ki; vatandaşlarımız Türk misafirperverliği ile ağırlanacak.\"