(Görüntülü Haber) Muğla MHP Bodrum'da 22 üye disiplin kuruluna sevk edildi

Haber Nilüfer DEMİR , Kamera Hülya ELTEŞ BODRUM (Muğla), (DHA)MHP Bodrum\'da 22 üye disiplin kuruluna sevk edildi MHP Bodrum İlçe Başkanlığı, yönetim kurulu kararı ile parti iç tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle 22 üyenin disiplin kuruluna sevkine karar verdi. MHP Bodrum İlçe Başkanı Cengizhan Sancar, ilçe yönetim kurulu kararıyla parti iç tüzüğüne aykırı hareketlerde bulundukları gerekçesiyle aralarında eski ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve belde başkanları da bulunan 22 üyenin disiplin kuruluna sevk edilmesi için işlem başlattı. İlçe Başkanı Cengizhan Sancar, parti binasında yaptığı açıklamada, 22 üyenin sosyal medyada parti aleyhine propaganda yaptıklarını, iç tüzük kurallarına aykırı davrandıklarını, görevlerini yerine getirmediklerini ve Genel Başkan aleyhinde uygunsuz açıklamalarda bulunduklarını söyledi. MHP\'li Sancar, MHP Bodrum İlçe Teşkilatı yönetim kurulunda alınan kararla, MHP İç Tüzüğü\'ne aykırı hareketlerde bulunan ve zarar veren parti üyesi arkadaşların, ihraç sebebiyle ve gerekli işlemlerin yapılaması hususunda MHP Muğla İl Başkanlığı\'na ve İl disiplin Kurulu\'na sevkleri yapılmıştır. Bizler MHP mensupları olarak, önce ülkem ve milletim sonra partim ideolojisiyle hareket eden bir yapıya sahibiz. Bu doğrultuda ülkemizin ve milletimizin menfaati her şeyin üzerinde gelmektedir. Her MHP mensubu da bu kavramlara uymak zorundadır. Bu kavramlara uymayanlarında MHP\'de yeri yoktur dedi. Bu sebeplerden dolayı gerekli işlemlerin başlatıldığını söyledi.