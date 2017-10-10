(Görüntülü Haber) Müftü vekilinden 'Bol ve ucuz balık' için dua...

İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ Müftü Vekili Lütfü Aydın ve din görevlileri, ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ nedeniyle ilçedeki bir balıkçı tarafından konuk edildi. Müftü Vekili Lütfü Aydın, balık yemeden önce tezgahın başına geçerek bol, bereketli ve ucuz bir av sezonu için dua etti.





Müftü Vekili Aydın, kendilerine gösterilen yakınlık için teşekkür ederken din gönüllülerinin insanlık için ilim ve irfan üreten insanlar olduğunu hak ve adaletin camilerde yaşatıldığını söyledi. Aydın, camilerdeki huzur ortamının sosyal yaşamın her Valanında yaşanmasını istediklerini ve bu amaçla çalıştıklarını anlattı. Aydın, din adamları ile birlikte balık tezgahının başına geçerek geçen ay açılan deniz av sezonunun bol, bereketli geçmesi için dua etti.