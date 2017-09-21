T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Mudurnu Deresi'nde balık ölümleri

Alattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)-SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde bulunan Mudurnu Deresi'nde irili ufaklı onlarca balık telef olarak su yüzüne vurdu

21 Eylül 2017 19:23

Alattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)-SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde bulunan Mudurnu Deresi\'nde irili ufaklı onlarca balık telef olarak su yüzüne vurdu. Bir süre önce Sakarya Nehri\'nin çeşitli bölgelerinde görülen balık ölümlerinin ardından bu kez Mudurnu Deresi\'nde telef olan onlarca balık çevredekileri tedirgin etti. Derede balık ölümleriyle karşılaştıklarını söyleyen bir çevre sakini, \"Mudurnu deresinden hayvanlarımız su içiyor. Bu derenin suyu ile bahçelerimizi suluyoruz oradan yetiştirdiğimiz ürünleri pazarlarda satıyor ve bir kısmını da bizler tüketiyoruz. Balıkların neden öldüğünü bilmiyoruz ama bu durum bizi tedirgin etti\" diye konuştu. Balık ölümlerinin Sakarya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirildiği öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alattin ONURAKYAZI Sakarya DHASAKARYA AkyazıMudurnu DeresiBirSakarya NehriDeredeBuBalıklarınBalıkSakarya ValiliğiMüdürlüğüne

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24