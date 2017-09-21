(Görüntülü Haber) Mudurnu Deresi'nde balık ölümleri

Alattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)-SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde bulunan Mudurnu Deresi\'nde irili ufaklı onlarca balık telef olarak su yüzüne vurdu. Bir süre önce Sakarya Nehri\'nin çeşitli bölgelerinde görülen balık ölümlerinin ardından bu kez Mudurnu Deresi\'nde telef olan onlarca balık çevredekileri tedirgin etti. Derede balık ölümleriyle karşılaştıklarını söyleyen bir çevre sakini, \"Mudurnu deresinden hayvanlarımız su içiyor. Bu derenin suyu ile bahçelerimizi suluyoruz oradan yetiştirdiğimiz ürünleri pazarlarda satıyor ve bir kısmını da bizler tüketiyoruz. Balıkların neden öldüğünü bilmiyoruz ama bu durum bizi tedirgin etti\" diye konuştu. Balık ölümlerinin Sakarya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirildiği öğrenildi.