(Görüntülü Haber) Mücevher Fuarı'nda 'beş taş' yüzük 600 liraya satılıyor

İSTANBUL, (DHA)- MÜCEVHER tutkunlarının ilgisini çekecek binlerce ürünü bir araya getiren Mücevher Fırsat Günleri 20. kez kapılarını açtı. Fuarın en ilgi çekici parçaları ise fiyatları 2 bin liradan 600 liraya düşen 5 taş pırlantalar oldu. Sereks Fuarcılık tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Mücevher Fırsat Günleri, Kadıköy Halk Eğitim\'de üreticilerle mücevher meraklılarını bir araya getiriyor. Fuara, 25 üretici ve toptancı firma katıldı. Fuar kapsamında pırlanta, elmas, yakut, zümrüt tek taş yüzükler, kolyeler, küpeler yüzde 70’e varan indirimlerle satışa sunuldu. TÜRKİYE\'NİN TEK GERÇEK MÜCEVHER FUARI Sereks Fuarcılık Genel Müdürü Gökhan Yerdan, Türkiye\'nin ilk ve gerçek mücevher fuarını gerçekleştirdiklerini belirterek, \"Organizasyonumuza katılan 25 tane üretici firmamız var. Bütün ürünlerin tamamı garantili ve orijinal. Ziyaretçilerimiz gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirler. Ücretsiz tamir ve bakım atölyemiz var. Atölyemizde mücevherlerini getirip tamir ve bakımını yaptırabilirler\" dedi. YÜZDE 70\'E VARAN İNDİRİMLER VAR Fuarda yüzde 70\'e varan indirimlerin olduğuna dikkat çeken Yerdan, \"Bazı firmalar zararına veriyorlar. Hiç karsız satış yapan firmalar, yüzde 30\'dan 70\'e varan indirimler yaptı. Bu Türkiye\'nin ilk ve tek Mücevher Fırsat Günleri. Kopyaları da çıkar fakat aslını yansıtmaz. İlk gün olmasına rağmen ziyaretçi sayımız da oldukça yüksek\" diye konuştu. EL YAPIMI ÜRÜNLER DE SERGİLENİYOR Standında el yapımı ürünleri sergileyen kuyumcu İlhan Tüzütürk, \"Elimizde bulunan özel gerdanlığımızın fiyatı 210 bin liradan 105 bin liraya düştü. Alyansımız 200\'den 100 bine düştü. Yüzde 50 indirim uyguluyoruz\" dedi. Beş taş yüzüklere ilginin çok yüksek olduğunu söyleyen kuyumcu Erdal Dede ise beş taş yüzüklerin fuara özel 2 bin liradan 600 liraya indiğini söyledi. Fuarda elmas, pırlanta ve altınların ilgisini çektiğini söyleyen Melisa Vartanoğlu, etkinlikten memnun olduğunu ifade etti. Fuardaki ürünlerin tasarımlarını incelediğini söyleyen Dilara Hazer Bilgin ise,fiyatların çok avantajlı olduğunu söyledi. Fuar, 19 Kasım Pazar akşamına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi\'nde ziyaret edilebilecek.