(Görüntülü Haber) Mücevher Fırsat Günleri sevgililer için kapılarını açtı

İSTANBUL, (DHA)- GELENEKSEL Mücevher Fırsat Günleri, Sevgililer Günü\'ne özel indirimle başladı. Yüzde 70\'e varan indirimlerin yer aldığı fuar, 14 Şubat akşamına kadar Harbiye Askeri Müze\'de ziyaret edilebilecek.





Sereks Fuarcılık tarafından düzenlenen ve üreticilerle tüketicileri bir araya getiren geleneksel Mücevher Fırsat Günleri bu kez 14 Şubat Sevgililer Günü için kapılarını açtı. Sevgililer Günü\'ne sayılı günler kala ne alacağına karar veremeyenlere sayısız alternatifler sunan etkinliğe 40 üretici firma katıldı. Her bütçeye uygun tektaş yüzükler, kolyeler ve küpelerin yer aldığı fuar, yoğun ilgi gördü.





650 TL\'YE TEKTAŞ YÜZÜK





Sevgililer Günü\'ne özel kampanyalarla fuarda yer aldıklarını söyleyen kuyumcu Ayberk Çakan, \"Sevgililer Günü öncesi fiyatlarımızı düşürdük. Amacımız herkesin bu tarz fuarlarla mücevher sahibi olabilmesi. Sevgililer günü hediyelerini mücevherle taçlandırmak istedik. O nedenle belli başlı indirimlerimizi yaptık. Tektaşlarımız 650 TL\'den başlayarak 70 bin TL\'ye kadar çıkıyor. 85 bin TL\'lik tektaş yüzde 50\'lik bir indirimle 45 bin TL\'ye düştü. Ziyaretçilerimiz, ürünlerimizi yarı fiyatına alabilecekler. Fiyatlarımız çok uygun herkesi fuarımıza bekliyoruz\" dedi.





EL İŞİ BİLEZİKLERİN FİYATI 4 BİN 400 TL\'YE DÜŞMÜŞ





Özel el işleme bileziğin 4 bin 400 TL\'ye düştüğünü söyleyen kuyumcu Muammer Bayuk, \"El işiyle özel yapılan bileziğimiz tek tek elle dizildi. 5 bin 880 TL\'lik özel işleme ürün 4 bin 400 TL\'ye düştü. Pırlantalarımızda ise yüzde 70\'e varan bir indirim yapabiliyoruz. Tektaşın dışına çıkıp bütçesini zorlamak istemeyenlere kolyelerimizi önerebiliriz. 200 TL\'den başlayıp bin TL\'ye kadar çıkan kolyelerimiz var. Sadece tektaşa odaklı kalmasınlar. Kolye, künye, yüzük de tercih edebilirler\" diye konuştu.





\"UFACIK DA OLSA BİR HEDİYE ALSINLAR\"





Standında Sevgililer Günü\'ne özel 400 TL\'den başlayan kolyeler olduğunu söyleyen üretici Natali Basmacı ise, \"Ürünlerimizin hepsi pırlanta. En düşük kolyemiz 400 TL\'den başlıyor 25-30 bin TL\'ye kadar çıkıyor. Sevgililer Günü\'nde evlilik teklifi edeceklere tektaş, küçük şeyler arıyorlarsa bileklik, kolye, küpe alabilirler. Yüzde 50\'den 70\'e varan bir indirim var. Bütün kadınlar bir hediye bekler. Beylere duyurulur. Herkes ufacık bile olsa bir hediye alsınlar. Sevgilisine değil sadece eşine, kızına, oğluna da hediye alıp sevdiklerini hissettirsinler\" ifadelerini kullandı.





70 YAŞINDAYIM HER YIL GELİYORUM





Mücevher Fırsat Günleri\'ni her yıl takip ettiğini söyleyen 70 yaşındaki Mevlüde Ormancı, \"Gezdim, çok güzel, fiyatlar çok uygun. Her geldiğimde de kendime bir yüzük alıp gidiyorum. Gençler, sevgililer gününde hiç durmasınlar doğru Harbiye\'ye gelsinler. Fiyatlar yarı yarıya düşmüş. Yüzüklere, kolyelere baktım ama maalesef benim sevgilim olmadığı için gençlere tavsiye ediyorum\" dedi. Fiyatları çok uygun bulduğunu anlatan Günay Cesur ise \"Eşim beğendi hediyesini. Umarım bütçemizi çok sarsmaz. Çeşit çok fazla, uygunluk var. Geçen yıl da buradan alışveriş yapmıştık. Her sene ziyaret ediyoruz\" ifadelerini kullandı. Fuardan bir çift kolye ve küpe aldığını ifade eden Nilgün Kadıoğlu ise sevgilisi olsun ya da olmasın herkesin fuarı ziyaret etmesi tavsiyesinde bulundu.





Mücevher Fırsat Günleri, 14 Şubat Çarşamba Günü\'ne kadar saat 10.30-20.00 saatlerinde arasında ziyaret edilebilecek.