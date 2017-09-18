(Görüntülü Haber) MS HASTASI GENCİN KAYBETTİĞİ SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞINA İŞ AÇTI

(Haber-Kamera Burhan CEYHAN AYDIN, DHA)AYDIN\'da yaşayan 27 yaşındaki MS (Multipl skleroz) hastası Mehmet Can Karacan\'ın bir yıl önce kaybettiği sürücü belgesi başına iş açtı. Kaybettiği sürücü belgesiyle Bodrum\'dan kiralandığı belirlenen araçlara maddi hasar verilerek geri iade edilmemiş olması nedeniyle Karacan hakkında, toplam 59 bin liralık 3 ayrı icra takibi başlatıldı. Aydın\'da yaşayan Mehmet Can Karacan, 18 yaşında direksiyon kursuna gidip, sürücüsü belgesi aldı. Karacan, sürücü belgesini aldıktan 2 yıl sonra ise MS hastalığına yakalandı. Hastalığı nedeniyle direksiyon başına geçemeyen Karacan, sürücü belgesini de geçen yıl kaybetti. Karacan\'ın kaybettiği sürücü belgesi başına iş açtı. Karacan, Bodrum 4. İcra Dairesi\'nden 13 Ocak ve 26 Ekim 2016 tarihlerinde gelen 6 bin ve 18 bin liralık ve İzmir 24. İcra Dairesi\'nden gelen 1 Temmuz 2017 tarihinde gelen 35 bin TL\'lik icra takibiyle şok oldu. Konuşma zorluğu çeken Karacan\'ın ağabeyi Mesut Karacan yaşadıklarını şöyle anlattı Kardeşim, geçen yıl sürücü belgesini kaybetti. Bulan kişiler, kardeşimin sürücü belgesini ile Muğla\'nın Bodrum ilçesindeki oto-kiralama şirketinden çeşitli tarihlerde otomobil kiralamışlar. Kiralanan araçlarda ise iddiaya göre maddi hasar olmuş ve araçlar geriye teslim edilmemiş. Bunun üzerine toplam 59 bin liralık 3 icra takibi geldi. Faizleriyle ve masraflarıyla birlikte yaklaşık 100 bin TL\'yi bulan bu borcu ödemimiz mümkün değil. Ödeyemediğimiz için de İzmir 4. İcra Hukuk Mahkemesi\'nde dava açıldı. AÇILAN DAVAYA İTİRAZ ETTİK Kendilerinden alacaklı olduklarını iddia eden kişilerin avukatları aracılığıyla İzmir 4. İcra Hukuk Mahkemesi\'nde trafiği tehlikeye sokma, alkollü araç kullanma ve mala zarar verme suçlarından kardeşi hakkında dava açtığını vurgulayan ağabey Karacan, Bizde bunun üzerine mahkemeye gidip, ifade verdik, itirazda bulunduk. Otomobiller kiralanırken alınan senetlerdeki imzaların kardeşime ait olmadığını ifademizde söyledik. İmzalar incelenmek üzere Söke\'ye gönderildi. İmzaların kardeşime ait olmadığı ortaya çıktığı zaman suçsuzluğumuz daha net görülecek. Bizden alacaklı olan \'Y.E. (Yeliz Erdemir) isimli bir kişi var. Ancak, biz bunu kişiyi hiç tanımıyoruz. Bu parayı ödeyecek durumda da değiliz. Ailemizde annem evlere temizliğe gidiyor, babam ise çaycılık yapıyor. Kardeşim 7 yıldan beri MS hastası. İlaç kullanmasa büyük sıkıntı yaşıyor. Bir an önce başımıza gelen bu durumdan kurtulmak istiyoruz. Kimler nasıl bu işi yaptılar bunu anlamış değiliz. Biz yandık, başkası yanmasın. Kaybettikleri sürücü belgesi ve kimliklerine dikkat etsinler diye konuştu.