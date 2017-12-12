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(Görüntülü Haber) Motosiklette 10 kilo eroin ele geçirildi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da narkotik ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanan motosiklette 10 kilo eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı

12 Aralık 2017 12:42

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da narkotik ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanan motosiklette 10 kilo eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından Konya\'ya uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Ekipler, fiziki takip ardından operasyon için harekete geçti. Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi\'nde polisin \'Dur\' ihtarına uymayan şüpheliler, motosikletle kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu motosiklet kısa süre sonra durduruldu. Motosikletteki M.A. ve M,T. gözaltına alınırken, yapılan aramada poşet içerisinde 10 paket halinde 10 kilo eroin ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.

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