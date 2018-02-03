(Görüntülü Haber) Motosikletli kapkaç kamerada

Çağatay KENARLI - İSTANBUL,(DHA) FATİH\'te bir kadının çantasını motosikletle kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli yakalandı. Kapkaç anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, Balat Mahallesi Sancaktar yokuşunda geçtiğimiz Pazar günü meydana geldi. Yolda yürüyen A.B. isimli kadının çantası motosikletli 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri güvenilk kameralarından kapkaç yapan şüphelinin 21 yaşındaki A.Y. olduğun tespit etti. Şüpheli A.Y.\'nin Sultangazi Esentepe Mahallesi\'nde olduğunu belirleyen polis ekipleri düzenlediği operasyonla kapkaççıyı yakaladı. Şüpheli A.Y.\'nin adresinde yapılan aramalarda gasp ettiği cep telefonu ile 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirdi. Polis ekipleri gözaltına aldığı A.Y.\'nin yaptığı sorgulamasında 7 farklı kapkaç olayından aranması olduğunu belirledi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği\'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli A.Y. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.