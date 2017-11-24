(Görüntülü Haber) Motosikletli kapkaç anı güvenlik kamerasında

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Hamidiye O.\'nun (41) çantasının kapkaç yöntemiyle çalan Veysi E. (25), yakalandı. Olay anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Merkez Seyhan İlçesi, İstiklal Mahallesi\'nde sabah saatlerinde işe giden Hamidiye O.\'nun içinde 300 lira para ve cep telefonu olan çantası plakasız motosiklet kullanan bir kişi tarafından kapkaç yönetimi ile çalındı. Bir süre kapkaççıyı kovalayan Hamidiye O., daha sonra polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Bir iş yerinin güvenlik kamera kaydına yansıyan kapkaç anını izleyen polis, şüphenin daha önce aynı suçtan kaydı bulunan Veysi E. olduğunu belirledi. Polis, Veysi E.\'yi kısa sürede yakaladı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.