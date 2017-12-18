(Görüntülü Haber) Motosikletle okula giderken kaza yapan 2 liseli öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi 10\'uncu sınıf öğrencileri Burak Demirci (16) ile Bünyamin Emre Kızıl (16), okula gittikleri motosikletle midibüse çarparak yaşamlarını yitirdi. Manavgat\'a bağlı Kavaklı ile Sarılar mahallelerini bağlayan \'T\' kavşakta, saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada, Tamer C. yönetimindeki 07 J 74931 plakalı otel servis midibüsüyle Burak Demirci\'nin kullandığı 07 JL 664 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, midibüsün altına giren motosikletteki Burak Demirci ile arkasında oturan Bünyamin Emre Kızıl ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Midibüsün altından çıkarılan öğrencilerden Kızıl\'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Demirci ise yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Durumu ağır olan Burak Demirci de kurtarılamadı. Bünyamin Emre Kızıl ile Burak Demirci\'nin kaza sırasında başlarında kask olmadığı belirtildi. Acı haber, Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde büyük üzüntüye neden olurken, Bünyamin ve Burak\'ın okuduğu 10-A sınıfındaki öğrencilere okul yönetimi tarafından izin verildi. Ölen öğrencilerden Bünyamin Emre Kızıl\'ın Side\'ye bağlı Cennetler Mahallesi\'nde, Burak Demirci\'nin ise Mimar Sinan Mahallesi\'nde oturduğu, çocukların bulunduğu mahallelerden okullarına servis aracının gitmediği, şehir içi ulaşımın ise birkaç araçla ancak sağlanabildiği kaydedildi. Burak Demirci\'nin kaza yaptıkları motosikleti bir hafta önce bir arkadaşından geçici süreliğine okula gidip gelmek için emanet aldığı belirtildi. Midibüs sürücüsü Tamer C., jandarma tarafından gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.