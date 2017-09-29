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(Görüntülü Haber) Motosikletin cipe çarpıp, midibüsün altına girmesi kamerada

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de ana yola kontrolsüz çıkan cipe çarparak yolcu minibüsünün altında kalan plakasız motosikletteki 18 yaşındaki Erman Kısaç ve arkadaşı Kayhan Örnekli yaralandı

29 Eylül 2017 22:13

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de ana yola kontrolsüz çıkan cipe çarparak yolcu minibüsünün altında kalan plakasız motosikletteki 18 yaşındaki Erman Kısaç ve arkadaşı Kayhan Örnekli yaralandı. Yaralılardan Erman Kısaç, midibüsün altında sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılırken, kaza anı minibüsün yol kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Londra Asfaltı Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Plakasız motosikletiyle şehir merkezine giden Erman Kısaç ve arkadaşı Kayhan Örnekli, ana yola kontrolsüz çıkış yapan Nihat Arabacı yönetimindeki 22 NA 278 plakalı cipe çarparak karşı yönde dönüş yapmak için duran Kazım Koç idaresindeki yolcu midibüsüne çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Yolu trafiğe kapatan ekipler, yolcu midibüsü altına sıkışan yaralı Erman Kısaç\'ı çıkarmak için uzun süre uğraş verdi. Minibüsün altından çıkarılan Erman Kısaç ve arkadaşı Kayhan Örnekli ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede toplanan kalabalık ise yaralılara ilk müdahaleyi izleyebilmek için büyük çaba gösterdi. Bir süre sonra kalabalık polis ekiplerinin uyarısıyla dağıldı. Yaralılar Kayhan Örnekli ve Erman Kısaç\'ın sağ bacaklarının kırıldığı hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza, yolcu midibüsünün kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde karşı yönden gelen motosikletin, kontrolsüz çıkış yapan cipe çaptıktan sonra midibüsün altına girdiği görüldü. Kazayla ilgili araç sürücüleri ifadeleri için Selimiye Polis Merkezi\'ne götürülürken, polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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