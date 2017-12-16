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(Görüntülü Haber) Motosiklete çarpıp kaçan otomobil için Mobese kameraları devrede

Beşiktaş'ta meydana gelen kazada, motosiklete çarparak bir kişinin yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü kaçtı

16 Aralık 2017 12:00

Beşiktaş\'ta meydana gelen kazada, motosiklete çarparak bir kişinin yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü kaçtı. Kazadan yara almadan kurtulan Alper Derindağ\'ın kullandığı 34 MK 2328 plakalı motosiklette arka koltukta oturan Mustafa Onur ise yaralandı. Polis, kaçan otomobil için bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL - DHA Olay, saat 02:00 sıralarında Kanyon alışveriş merkezi önünde Maslak istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Alper Derindağ\'ın kullandığı 34 MK 2328 plakalı motosiklete, sol şeritte seyir halindeyken, plakası tespit edilemeyen bir otomobil arkadan çarptı. OKMEYDANI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ\'NE KALDIRILDI İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan motorun arkasında oturan Mustafa Onur yaralanırken, motoru kullanan Alper Derindağ kazadan yara almadan kurtuldu. Onur\'a ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Onur\'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Alper Derindağ\'ın kullandığı motosiklete arkadan çarpıp kaçan otomobil bulunması için polisin, bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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