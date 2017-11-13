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(Görüntülü Haber) Motosiklet tutkunu 6 aylık çiftin ağır yaralandığı feci kaza kamerada

Sarıyer'de motosikletleriyle ilerleyen motosiklet tutkunu çift, 'u' dönüşü yapan bir araçla çarpıştı

13 Kasım 2017 14:53

Sarıyer\'de motosikletleriyle ilerleyen motosiklet tutkunu çift, \'u\' dönüşü yapan bir araçla çarpıştı. Feci kazada 6 aylık çift ağır yaralandı. Araç sürücünün de yaralandığı dehşet dakikaları güvenlik kamerasına yansıdı. Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL / İstanbul DHA Sarıyer\'de 6 aylık evli çift motosikletle ilerlerken \'U\' dönüşü yapan araca çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza, Sarıyer Yeniköy Köybaşı Caddesi\'nde geçtiğimiz cumartesi günü öğle saatlerinde meydana geldi. İsmail Bülent Acun yol kenarında park halindeki aracını çalıştırıp \'U\' dönüşü yapmak istedi. Bu sırada motosikletle seyir halinde olan Bozok çifti, araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Hasan Bozok ile 6 aylık eşi İrem Altaca Bozok ağır yaralandı. Kazada araç sürücüsü İsmail Bülent Acun da yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza anı da çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bu arada Sarıyer\'deki evlerinden gezintiye çıkan motosiklet tutkunu çiftin, 6 ay önce evlendiği öğrenildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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