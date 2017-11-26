(Görüntülü Haber) Motosiklet, otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde, Akyazı ilçesi Ada Caddesi\'nde meydana geldi. 18 yaşındaki Muhammet Enes T. yönetimindeki 54 HP 785 plakalı motosiklet ile Alaattin K. yönetimindeki 34 TL 447 plakalı otomobil çarpıştı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü Muhammet Enes T. ve yanındaki 15 yaşındaki C.D. yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan C.D., buradaki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.