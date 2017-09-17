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(Görüntülü Haber) Motosiklet hırsızlığı kamerada

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da kimliği belirsiz 3 kişinin park halindeki motosikleti çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı

17 Eylül 2017 02:50

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da kimliği belirsiz 3 kişinin park halindeki motosikleti çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 3 Eylül günü saat 18.45 sıralarında merkez Karatay İlçesi Aziziye Mahallesi\'nde meydana geldi. Park halindeki motosikletin yanına gelen bir kişi, etrafı kolaçan ettikten sonra az ileride bekleyen iki kişiyi daha yanına çağırdı. Şüpheliler, motosikleti alarak kaçtı. Bu anlar ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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