(Görüntülü Haber) Motosiklet hırsızlığı girişimi kamerada

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde park halindeki bir elektrikli motosikleti çalma girişimi, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Durumu fark eden komşunun haber vermesiyle motosikletin çalınması engellendi. Ergenekon Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak\'ta dün saat 21.00\'de başlarına kapüşon takıp yürüyen biri motosikletli, yaşları 17 ile 25 yaşlarında değişen 7 kişilik gruptan 3\'ü, yolda park halindeki motosikleti gözüne kestirdi. Daha sonra 2 metre ileri doğru yürüyen 3 şüpheliden biri, tekrar geri dönüp direksiyon kilidini kırarak motosikletle olay yerinden uzaklaşmaya başladı. O sırada komşulardan biri hırsızlık girişimini farkedip, motosikletin sahibine haber verdi. Hızla evinden aşağı inen motosiklet sahibi, gençlerin peşinden koştu. Bunun üzerine panikleyen gençler, koşarak kaçtı. O anlar bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Polis hırsızlık zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.