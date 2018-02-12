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(Görüntülü Haber) Motoru tutuşan otomobil hurdaya döndü

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yol üzerinde motoru tutuşan otomobili alevler sardı

12 Şubat 2018 19:32

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, yol üzerinde motoru tutuşan otomobili alevler sardı. Sürücü Adem Türk\'ün kurtulduğu araçtaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi. Olay, öğle saatlerinde, Osman Yılmaz Mahallesi 632 Sokak\'ta meydana geldi. Adem Türk yönetimindeki 34 NS 892 plakalı otomobilin motorundan yol üzerinde dumanlar yükseldi. Dumanları gören Türk, yol kenarına park ettiği araçtan indi. Bu sırada, otomobil, alev aldı. Türk\'ün haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, araçtaki yangına müdahale etti. Ekipler, yangını söndürürken, araç ise kullanılamaz hale geldi. Adem Türk, aracının motorunun bir anda alev aldığını ve otomobilinin yanması nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

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