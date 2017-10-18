(Görüntülü Haber) Monaco - Beşiktaş maçının ardından (2)

Cenk Tosun: \"Kazanmayı hak ettik\" Tolgay Arslan: \"Herkes iyi çalıştı\" Ali DANAŞ / MONACO, (DHA) - Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3\'üncü haftasında Monaco\'yu 2-1 mağlup ettiği maçın ardından, Beşiktaşlı Cenk Tosun ve Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu. CENK: \"KAZANMAYI HAK ETTİK\" Çok mutlu olduğunu söyleyeren sözlerine başlayan Cenk, \"3 maçta 9 puan aldık. Bundan sonra belki 1 puan yetecektir ama kalan maçlarımıza da kazanmak için çıkacağız. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Maça iyi başladık. İlk golü de bulduk ama hakem ofsayt verdi. Galiba ofsayt yok. Orada 1-0 öne geçsek maç daha farklı olabilirdi. Rakip öne geçtiğinde hiçbir şey olmamış gibi devam ettik. Sonra 1-1\'i bulduk. Devre arasında iyi motive olduk. İkinci yarıya da iyi başladık. 90 dakikaya bakıldığında kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum\" diye konuştu. TOLGAY: \"HERKES İYİ ÇALIŞTI\" Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyleyen Tolgay Arslan, \"Bugün 3 puanı hak ettik. Maça iyi başladık. 1-0 geri düştükten sonra iyi dönüş yaptık. Takımın karakterini ve hırsını gösterdik. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Herkes iyi çalıştı ve eve 3 puanla dönüyoruz\" dedi. RAHMİ KOÇ DA MAÇI İZLEDİ İşadamı Rahmi Koç da, Monaco ile Beşiktaş arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3\'üncü hafta karşılaşmasını izleyenler arasındaydı. Koç, mücadelenin ardından stattan ayrıldı.