(Görüntülü Haber) Modifiye araç tutkunları buluştu

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA) - ADANA\'da modifiye araç tutkunları, düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Modifiye araç tutkunları, Merkez Seyhan İlçesi\'nde bulunan Fatih Kapalı Semt Pazarı\'nda buluştu. Aileleriyle birlikte etkinliğe gelen modifiye tutkunları, kendi otomobillerini tanıtırken ilginç araçları da inceme fırsatı buldu. Organizasyonda özellikle air suspansiyon sistemleriyle donatılmış araçlar büyük ilgi gördü. Müzik sistemleriyle donatılmış araçlardan çalan şarkılarla katılımcılar eğlenirken organizasyonu düzenleyen Yakup Aksoy, amaçlarının trafiğe zarar vermeden eğlenmek olduğunu belirtti. Aksoy, \"Burada gördüğünüz tüm araçlar modifiyeli. İzin alarak bu etkinlikleri düzenliyoruz. İnsanlar ailece gelip buradaki modifiye araçları izliyorlar\" dedi.