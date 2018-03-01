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(Görüntülü Haber) Modern anlamda dünyanın ilk akıl hastanesini 4 yılda 400 bin kişi ziyaret etti

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Kocasinan ilçesinde, modern anlamda dünyanın ilk tıp merkezi olarak kabul edilen Gevher Nesibe Gıyasiye ve Şifahanesi içindeki akıl hastanesi bölümü, restore edilip müzeye çevrildikten sonra 4 yılda 400 bin k

01 Mart 2018 17:24

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Kocasinan ilçesinde, modern anlamda dünyanın ilk tıp merkezi olarak kabul edilen Gevher Nesibe Gıyasiye ve Şifahanesi içindeki akıl hastanesi bölümü, restore edilip müzeye çevrildikten sonra 4 yılda 400 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Selçuklu hükümdarı Alaattin Keykubat\'ın kız kardeşi prenses Gevher Nesibe adına Kayseri’de 1206 yılında inşa edilen, Gevher Nesibe Gıyasiye ve Şifahanesi\'nin içindeki akıl hastanesi bölümü, 4 yıl önce restore edilerek müzeye çevrildi. Hastaların kuş, su ve müzik sesleriyle tedavi edildiği ilk hastane olarak kabul edilen akıl hastanesi, ziyaretçi akınına uğradı. 4 yılda 400 bin ziyaretçi müzede ağırladıklarını belirten Müze Müdürü Fehmi Gündüz, \"Sultan Alpaslan\'ın Moğolları Malazgirt Savaşı\'nda yenmesi ve Anadolu\'nun kapılarını Türklere açmasından sonra Selçuklular ilk iş olarak Anadolu\'yu harap durumundan kurtarmak için çalıştı. Anadolu\'nun her yerine şifahane, cami, köprü ve kervansaraylar yaptı. Refah merkezi haline gelen yerlerden birisi de Kayseri oldu. 1206 yılında içinde şifahanesi, medresesi ve akıl hastanesi bulunan 2 bin 800 metrekarelik bir yapı inşa etti. Gevher Nesibe Gıyasiye ve Şifahanesi\'nde sadece kılıç yarası olanlar değil, akıl hastaları da tedavi edilmekteydi. 1500\'lü yıllarda Betlam hastanesinde İngiltere, içlerine cin kaçtığı gerekçesiyle akıl hastaları yakılırken, Kayseri\'de o dönemden 300, günümüzden ise 800 yıl önce akıl hastalarına tedavi aranmış. Özellikle İbna Sina\'nın tıp kitapları okunmuş ve medrese uygulanmıştır. Akıl hastaları Acem şiran, ırak, nihavend makamlarında tedavi edildi. Bunun yanında akıl hastaları su ve kuş sesi ile tedavi edilerek topluma kazandırıldı\" dedi. Gevher Nesibe Gıyasiye ve Şifahanesi\'nin Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilerek ziyarete açıldığını vurgulayan Müze Müdürü Gündüz, \"Burada karşılıklı 18 oda bulunuyor. Odalar hastalarını durumuna göre ayarlanıyormuş. Döneme ait tedavilerde kullanan müzik aletleri ve silikondan heykeller var. Tıp dünyasından her yıl birçok önemli ismi ağırlayan müzede akıl hastaları için hamam alanları bulunuyor\" diye konuştu.

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