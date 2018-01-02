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(Görüntülü Haber) Mobilyacıda başlayan yangın 3 işyerine daha sıçradı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir mobilya dekorasyon atölyesinde başlayan ve sonrasında 3 işyerine daha sıçrayan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonrası söndürüldü

02 Ocak 2018 14:06

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da bir mobilya dekorasyon atölyesinde başlayan ve sonrasında 3 işyerine daha sıçrayan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonrası söndürüldü. Saat 06.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Saraycık Sokak\'ta, Ahmet Ulaş\'a ait mobilya dekorasyon atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki 3 işyerine daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına hemen müdahale etti. Bir işyeri içerisinde bulunan kamyonet yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonrası söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonrası 4 işyerinde büyük hasar meydana gelirken, 1 işyeri tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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