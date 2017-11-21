(Görüntülü Haber) Mobil Kanser Tarama TIR'ı Kemer'de

Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA)Sağlık Bakanlığı\'nın Mobil Kanser Tarama TIR\'ı 10 gün Kemer\'de ücretsiz kanser taraması yapacak. Sağlık Bakanlığı tarafından Antalya\'ya gönderilen ve \'Pembe Prenses\' olarak adlandırılan Mobil Kanser Tarama TIR\'ı Kemer\'de ücretsiz taramalara başladı. Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli önünde Kızılay Kan Bağışı mobil aracıyla yan yana duran TIR\'da 30 Kasım\'a kadar ücretsiz olarak 40- 69 yaş aralığındaki kadınlara son model dijital mamografi çekimiyle meme kanseri taraması, 30- 65 yaş aralığındaki kadınlara ise maliyeti oldukça yüksek olan HPV/DNA testiyle rahim ağzı (serviks kanseri) taraması, 50- 70 yaş kadın ve erkeklere GGK ile bağırsak kanseri taraması yapılacak. Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan ve Antalya Sağlık Müdürü Ünal Hülür, ilk olarak Kızılay Kan Bağışı TIR\'ında bağışlarla ilgili bilgi aldı. Kaymakam Feslihan ve Sağlık Müdürü Hülür ardından Pembe Prenses\'e geçerek burada incelemelerde bulundu. Sağlık Müdürü Ünal Hülür, \"Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülen projeyle 11 tane bu TIR\'dan var. Türkiye\'nin değişik bölgelerini bu TIR\'lar dolaşıyor. Biz de Antalya olarak 6 aylığına bakanlığımızdan birini istedik. İhtiyaç olursa yine süreyi uzatabiliriz. Özellikle bu TIR\'ın faydası şu; hem vatandaşımızın dikkatini çekecek biçimde meydanlarda olması, hem de vatandaşın daha kolay ulaşabileceği alanlara koyuyoruz. İlçelerimizi dolaşıyor. 10 gün boyunca da Kemer\'de bulunuyor. Bugün ikinci günümüz. Arkadaşlardan aldığımız bilgilere göre de talep gittikçe artıyor. Kaymakamlığımız ve çalışanlarımızın çabalarıyla da Kemer\'de de iyi bir rakama ulaşmak istiyoruz\" dedi. Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan da şunları söyledi: \"Pembe Prenses TIR\'ımız ne iş yapıyor il müdürümüz açıkladı. Meme kanseri, rahim ağızı kanseri, bağırsak kanseri konusunda taramalarda bulunarak erken teşhis sağlanmasını yapıyor. Dolayısıyla erken teşhis daha sonra tedaviyi mümkün kılabilecek süreçleri de beraberinde getiriyor. Bu anlamda önemli bir hizmet. Ben de sizlerin aracılığıyla tüm Kemer\'de yaşayan vatandaşlarımızın özellikle belirtilen yaş aralıklarında olanların bu hizmetten yararlanmalarını öneriyorum.\"