(Görüntülü Haber) MİT TIR'ları davasında savcı mütalaasını açıkladı (2)

Ümit TÜRK-Özden ATİK/İSTANBUL, (DHA) MİT TIR\'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin davada savcı, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmen Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül\'ün \"Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapislerini talep etti. Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ile eski istihbarat şefi Orhan Ceyhun Bozkurt hakkındaki dosyanın ise bu davadan ayrılmasına karar verildi. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, \"Bu dava hukuki değil siyasi bir davadır. Masum insanlar cezalandırılıyor, bu hukukun katlidir\" dedi. Adana ve Hatay\'da Ocak 2014\'te silah taşındığı gerekçesiyle durdurulan MİT TIR\'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmen Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül\'ün \"Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım\" suçundan, yine aynı görüntüleri yayınladıkları gerekçesiyle, Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ile eski istihbarat şefi Orhan Ceyhun Bozkurt hakkında \"Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması bilgileri açıklama\" suçundan açılan davadanın görülmesine devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde Devletin güvenliğini ilgilendiren bilgi ve belgelerin olduğu gerekçesi ile gizli yapılan duruşmada tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile tutuksuz sanıklar Erdem Gül, Mustafa İlker Yücel ve Orhan Ceyhun Bozkurt hazır bulundu. Duruşmaya, Berberoğlu\'nun eşi Oya Berberoğlu, kızı Dilara Berberoğlu, Can Dündar\'ın eşi Dilek Dündar izleyici olarak katıldı. AYDINLIK DAVASI AYRILDI Mahkeme heyeti, önceki celse Berberoğlu\'nun reddi hakim talebinin üst mahkeme tarafından reddedildiğini açıkladı. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında herhangi bir irtibat bulunmadığı gerekçesiyle Aydınlık Gazetesi\'ne ilişkin davanın bu dava dosyasından ayrılmasına karar verdi. Duruşma 24 Ocak\'a ertelendi. SAVCI MÜTAALASINI AÇIKLADI... ÖRGÜTE YARDIMDAN CEZA İSTEDİ... Bu arada duruşma savcısı Mehmet Yeşilkaya mahkemeye yazılı olarak mütalaasını sundu. Savcı mütalaada, Can Dündar, Erdem Gül ve Kadri Enis Berberoğlu\'nun, söz konusu MİT TIR\'larına ilişkin görüntüleri yayınlayarak, FETÖ terör örgütünün amaç ve eylem birliği ve bütün içinde terör örgütünün hiyerarşisine dahil olmaksızın terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerini iddia etti. Mütalaada, Can Dündar, Erdem Gül ve Kadri Enis Berberoğlu\'nun, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. BERBEROĞLU\'NUN AVUKATI DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA YAPTI Duruşma sonrası Berberoğlu\'nun avukatı Murat Ergün yaptığı açıklamada, \"Önce istinafı görelim ona göre süreci değerlendireceğiz. Aydınlık iddianamesini pek dikkate almamış yok gibi davranmışlar. Savunmayı da görmezden gelerek, ilk iddianamedeki gibi cezalandırma istendi. Örgüte yardım için esas suçtan mahkum olması gerekir o henüz duruyor. Mütalaa vermesi karar olmadan ilginç. Sadece enis berberoğlu için casusluktan ceza istemişti savcı. İstinaf kararına göre de böyle bir şey mümkün değil. Öncelikli, vermek eyleminden mahkum olması lazım. Verme hükmü konulmadan yardım etmeden nasıl karar vereceksiniz. Restoranda yemediğiniz yemeğin parasını istemek gibi bir şey oldu. Savcının peşin ceza verelim düşüncesi var, bunun hukukta yeri yok. İstinaf mahkemesinden sonra durum daha da netleşecek\" diye konuştu. CHP Milletvekili Mahmut Tanal da, \"Bu dava hukuki değil siyasi bir davadır. Masum insanlar cezalandırılıyor, bu hukukun katlidir\" ifadesinde bulundu. DAVANIN GEÇMİŞİ Dündar ve Gül\'ün , “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme\" suçundan yargılanması devam ederken, görüntüleri Can Dündar\'a verdiği iddia edilen CHP milletvekili gazeteci Enis Berberoğlu hakkında, “Siyasal veya askeri casusluk\" ve “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\" suçundan 20 yıldan 30 yıla kadar hapis istemi ile açılan dava ise bu dava ile birleştirilmişti. Berberoğlu, 14 Haziran 2017\'de görülen duruşmada, “Siyasi ve askeri casusluk maksadıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama\" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmıştı. Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme\" suçundan ise ayrı bir dava dosyası üzerinden yargılamanın devam etmesine karar verilmişti. AYDINLIK GAZETESİ\'NE DE DAVA AÇILDI MİT TIR\'larının durdurulmasına ilişkin görüntüleri 21 Ocak 2014\'de Aydınlık gazetesinde yayımlanmasına ilişkin Aydınlık gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ve eski istihbarat şefi Orhan Ceyhun Bozkurt hakkında \"Devletin güvenliğine ve siyasal yaralarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama\" suçundan 5 yıldan 10\'ar yıla kadar hapis istemiyle açılan dava da Dündar, Gül ve Berberoğlu\'nun “Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme\" suçundan yargılandığı dava ile birleştirilmişti.