(Görüntülü Haber) MİT TIR'ları davası: Enis Berberoğlu duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) Adana ve Hatay\'da Ocak 2014\'te durdurulan MİT TIR\'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmen Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül\'ün \"Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım\" suçundan yargılandıkları davaya devam edildi. İstinaf mahkemesinde kelepçe takılmak istenmesi üzerine tepki göstererek Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün 3\'üncü celsesi görülen duruşmaya da SEGBİS aracılığıyla katıldı. Devletin güvenliğini ilgilendiren bilgi ve belgelerin olduğu gerekçesi ile izleyiciye kapalı yapılan duruşmada, tutuksuz sanıklardan Erdem Gül ve sanık avukatları duruşmada hazır bulundu. DURUŞMA 16 ŞUBAT\'A ERTELENDİ Enis Berberoğlu\'nun avukatları, mahkeme heyetinde değişiklik bulunması gerekçesiyle soruşturmanın genişletilmesine ilişkin taleplerini asıl heyete yapmak istediklerini belirtti. Bu talebi kabul eden heyet, Berberoğlu\'nun avukatlarının tahkikat ve usule ilişkin beyanlarını hazırlamaları için gelecek celseye kadar süre verdi. Berberoğlu\'nun SEGBİS ile hazır edilmesi için yazı yazılmasına hükmeden heyet, duruşmayı 16 Şubat\'a erteledi. DAVANIN GEÇMİŞİ Can Dündar ve Erdem Gül\'ün , “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme\" suçundan yargılanması devam ederken, görüntüleri Dündar\'a verdiği iddia edilen CHP milletvekili gazeteci Enis Berberoğlu hakkında, “Siyasal veya askeri casusluk\" ve “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\" suçundan 20 yıldan 30 yıla kadar hapis istemi ile açılan dava ise bu dava ile birleştirilmişti. Berberoğlu, 14 Haziran 2017\'de görülen duruşmada, “Siyasi ve askeri casusluk maksadıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama\" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmıştı. Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme\" suçundan ise ayrı bir dava dosyası üzerinden yargılamanın devam etmesine karar verilmişti. MÜTALAA VERİLMİŞTİ 20 Aralık 2017 tarihli duruşmada savcı Mehmet Yeşilkaya tarafından verilen mütalaada, Can Dündar, Erdem Gül ve Kadri Enis Berberoğlu\'nun, 7,5\'er yıldan 15\'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Aynı celsede mahkeme heyeti, bu dava ile birleştirilen MİT TIR\'larının durdurulmasına ilişkin görüntüleri 21 Ocak 2014\'de Aydınlık gazetesinde yayımlanmasına ilişkin gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ve eski istihbarat şefi Orhan Ceyhun Bozkurt hakkındaki \"Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama\" davasının ise bu davadan ayrılmasına karar vermişti.