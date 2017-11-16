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(Görüntülü Haber) Mısırlı delege itiraz etti, toplantı 2 saat sürdü

Gülseli KENARLI -Can EROK/ İSTANBUL, (DHA) ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) 1

16 Kasım 2017 19:14

Gülseli KENARLI -Can EROK/ İSTANBUL, (DHA) ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) 1. Su Konseyi Toplantısı\'na katıldı. Toplantıda Mısır Barajlar Daire Başkanı Khaled Tuobar, Bakan Eroğlu\'nun Su Konseyi Başkanı sıfatıyla İİT Su Vizyonu İçin Önerilen 5 maddelik uygulama planın okuduğu sırada, plana sınırı aşan sularla ilgili bir madde eklenmesini istedi. Tuobar\'ın itirazına Irak Su Kaynakları Bakanı Hasan Canabı de destek verdi. Ancak Bakan Eroğlu, Mısır\'ın eklenmesini istediği maddenin, uygulama planı kapsamı dışında bir konu olduğunu belirtti. Bunun üzerine Mısırlı delege ısrarla itirazlarını sürdürdü. Uzun süren karşılıklı müzakerelerin ardından Bakan Eroğlu\'nun önerisiyle çalışma belgesinin yeniden ele alınması kararlaştırıldı. 2 SAAT SÜRDÜ Bu teklifi Mısır\'ın kabul etmesi üzerine toplantı diğer maddelerin görüşülmesinin ardından 2 saat sonra sona erdi. 2. Su Konseyi Toplantısı\'nın önümüzdeki yıl Mısır\'da yapılmasına karar verildi. Toplantının ardından aile fotoğrafında Tuobar, Bakan Eroğlu\'nun yanında poz verdi. KATILIMCILAR Toplantıya Eroğlu\'nun yanı sıra İİT Genel Sekreter Yardımcısı Naeem Khan, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi, İİT Bölüm Müdürü İrfan Shaukat, DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Irak Su Kaynakları Bakanı Hassan Canabi, Bangladeş Su Kaynakları Bakanı Anısul İslam Mahmud, Nijerya Su Kaynakları Bakanı Sulelman Adamu Kazaure, Uganda Sudan Sorumlu Devlet Bakanı Ronald Kibuule\'nin de aralarında bulunduğu temsilciler katıldı.

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