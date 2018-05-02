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(Görüntülü Haber) Misafirlerin ayakkabısını çalan hırsız tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK-ADANA,(DHA)Adana'da girdiği apartmanın sakinlerinden Yardagül Şeker'e misafirliğe gelenlerin ayakkabılarını çalan Serhan Yurdunmalı(37) tutuklandı

02 Mayıs 2018 13:49

Çağlar ÖZTÜRK-ADANA,(DHA)Adana\'da girdiği apartmanın sakinlerinden Yardagül Şeker\'e misafirliğe gelenlerin ayakkabılarını çalan Serhan Yurdunmalı(37) tutuklandı. Olay, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre apartmana giren Serhan Yurdunmalı, çalacak bir şey bulamadı. Şüpheli bunun üzerine Yardagül Şeker\'e ait evin önündeki ayakkabıları yanındaki oşete doldurarak ayrıldı. Ev sahibi konuklarını uğurlamak isterken ayakkabıların çalındığı görünce polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerinden hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak suçundan sabıkası olan Serhan Yurdunmalı\'nın kimliğini belirleyerek kısa sürede yakaladı. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

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