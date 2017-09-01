(Görüntülü Haber) Mircea Lucescu Ukrayna maçı öncesi basın toplantısı düzenledi

Mircea Lucescu: \"Türkiye\'nin bütün kupaları kazanmasını istiyorum\"

Yarın kaybeden, üst tura çıkma ihtimalini de kaybedecek

Emre Belözoğlu: \"İlk günkü heyecanla buradayım\"





A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna maçı öncesinde soruları yanıtladı. Karşılaşmanın oynanacağı Metalist Stadı\'nda basın mensuplarının karşısına çıkan Lucescu, daha önce verdiği bir röportajda \"Ukrayna futbolunun gelişimini ben başlattım\" sözleriyle ilgili konuştu. Bu konuda 2 röportaj verdiğini söyleyen tecrübeli hoca, \"Ben maç hakkındaki fikirlerimi söyledim ve bunu bir kez daha tekrarlamak istemiyorum\" ifadelerini kullandı.



\"4 MAÇI DA KAZANMAK İSTİYORUZ. BUNUN İÇİN UKRAYNA\'YI YENMELİYİZ\"



Oyuncularla 3 gün çalıştığını söyleyen Mircea Lucescu, \"Ancak çok maç seyrettim. Daha önce oynadıkları maçları da seyrettim. Yurt dışında oyuncularla da birebir görüştüm. Kolay değil tabii ki 3 günde oyuncuları tanımak. Şu ana kadar yapılmış olanların analizini çıkarmak, oynayacağımız rakibi inceleyip onlara bu bilgiyi sunmak kolay değil. Sadece Ukrayna değil Hırvatistan hazırlığı da bunun içinde. Ama çalışmalarımızı tamamladık. Oyuncular çok dikkatliydi bu dönemde. Önemli ve zor bir görev olduğunu biliyorlar. 4 maçı da kazanmamız gerekiyor. 10 puan bizi üst tura taşımayabilir. İzlanda\'nın Ukrayna ile oynayacağını, Kosova maçlarını hesapladığımız zaman onların avantajlı olduğunu görüyoruz. Bizim daha zor bir maçımız var. Ama futbolda her şey mümkün. Oyuncularım bunu başarabileceklerine inanıyorlar. Bu sonuçları alabilecek kalitede olduğumuza inanıyorum. Ukrayna\'yı çok iyi inceledik. İyi oyuncu grubundan oluşan bir ekip. Bizim grubumuzda daha iyi organize olmuş bir görüntü çiziyorlar. İyi oyuncuları var. Onlar da bu maçı kazanmak için oynayacaklar ve bir üst tur için umutlarını devam ettirmek istiyorlar. Onların da önemli İzlanda maçı var. Biz de kazanırsak bizim de şansımız devam etmiş olacak. Hırvatistan ve İzlanda maçlarını evimizde oynayacağız. Yarın kaybeden, üst tura çıkma ihtimalini de kaybetmiş olacak\" diye konuştu.



\"TÜRKİYE\'NİN BÜTÜN KUPALARI KAZANMASINI İSTİYORUM\"



Ukrayna\'yı çok sevdiğini sözlerine ekleyen başarılı teknik adam, \"Buradaki Metalist maçını hatırlıyorum. Gerçekten Ukrayna futbolu yüksek seviyede. Profesyoneller için bu çok önemli. Hayat hayattır. Şu anda Türkiye için çalışıyorum ve Türkiye\'nin bütün kupaları kazanmasını istiyorum\" diyerek sözlerini tamamladı.



EMRE BELÖZOĞLU: \"İLK GÜNKÜ HEYECANLA BURADAYIM\"



Teknik Direktör Mircea Lucescu\'yla birlikte basın toplantısına katılan Emre Belözoğlu, herkesin bayramını kutlayarak söze başlarken, \"Tüm İslam alemi ve ülkemizin bayramını kutluyorum. Basketbol Milli Takımı\'mıza da başarılar dilerim. Milli Takıma ilk davetimi 19 yaşında aldığımda yaşadığım duygularımla şu andaki duygularım aynı. Biz Türkler üzerimizdeki armanın kıymetini bilen insanlarız. Buraya geldiğimde birbiriyle iyi ilişkileri olan genç ve tecrübeli bir oyuncu grubu gördüm. Hocam da beni davet etti ve elimden geldiğince yardım edeceğim diğer arkadaşlarım gibi. Yarın önemli bir maçımız var ve elimden geldiğince hocamıza destek olmaya çalışacağım. Hocama teşekkür ediyorum, kendi kulübüme, Abdullah Avcı\'ya, Göksel Gümüşdağ\'a teşekkür ediyorum. Benim başarılı olmamın arkasında bu isimler var. Sezon başı kampını iyi geçirdim ve önemli maçlar yaptık. Fizik olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Takım olarak motive olup yarın ki maça iyi çıkmak istiyoruz\" diye konuştu.



\"HEDEFE ULAŞACAĞIZ\"



Milli Takım\'da olmadığı dönemde birbirine alışkın oyuncu grubunun yaklaşık 3 yıldır birlikte oynadığını ifade eden başarılı orta saha, \"Genç ama tecrübeli bir takımımız var. Hedefimiz her maçı kazanıp gruptan lider çıkmak. Hocamız da bizi iyi hazırladı. Bu hedef doğrultusunda ilk maçtan itibaren inşallah hepsini kazanıp hedefe ulaşacağız\" açıklamasını yaptı.