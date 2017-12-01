(Görüntülü Haber) Minik öğrenciler, engelli arkadaşları için magnet satıyor

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Midyat ilçesindeki Fahrettin Önen İlkokulu öğrencileri, engelli arkadaşlarına hediye almak için magnet satıyor. Cumhuriyet Mahallesi\'nde yaklaşık 500 öğrencisi bulunan Fahrettin Önen İlkokulu\'nda eğitim gören 4\'üncü sınıf öğrencileri, \'3 Aralık Dünya Engelliler Günü\' nedeniyle hayata geçirdikleri, \'Elimi tutsan engelimi unutsam\' projesi kapsamında, engelli arkadaşlarına hediye almak için magnet satıyor. Okul idaresi ve öğretmenlerin destekleriyle bastırılan magnetler, görme engelli öğrenci İsmail Kavak ile Ahmet Aslan, Esmanur Aktaş, Damla Demir ve İremsu Cebe tarafından satılıyor. Okul Müdürü Sevgi Oğuz, Müdür Yardımcısı Mustafa Deniz ve Rehber Öğretmen Yasemin Ay\'ın eşlik ettiği öğrenciler, ilk olarak İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman\'ı, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay\'ı, ardından da Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü İnsan Kaynakları Bölümü Şefi Nurvet Küçükaslan\'ı ziyaret etti. Ziyaretlerde sıcak bir ilgi ile karşılanan öğrenciler, kurum müdürleri eşliğinde odaları gezerek magnetlerin satışını yaptı. Kurum çalışanları magnet satın alıp kampanyaya destek verdi. İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, kendisini ziyaret eden öğrencilerden Ahmet Aslan\'ı makam koltuğuna oturturken, görme engelli İsmail Kavak\'ın da fotoğraf makinesi ile öğretmenlerin ve öğrenci arkadaşlarının fotoğraflarını çekmesini sağladı. Baskısı yapılan bu fotoğraflar, öğrencilere hediye edildi. Öğrencileri, duyarlı davranışlarından dolayı tebrik eden Salman, \"Fahrettin Önen İlkokulu\'ndaki kardeşlerimizin ziyaretlerinden dolayı hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Engelli vatandaşlarımız, engelli kardeşlerimiz, evlatlarımız ile ilgili düşüncelerine ben tamamen katılıyorum. \'Birer engelli adayıyız\', o yüzden engelli olmadan önce engellilerin yaşam kalitelerini artırmak için elimizden gelen desteği vermeliyiz\" dedi.