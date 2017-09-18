T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Minik Nisa'nın kazada ölmeden önceki görüntüleri yürek burktu

BAFRA (Samsun) (DHA)- SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde 3 yaşındaki Nisa Yüksel'in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasından önce, önde yolcu koltuğunda oturan baba Halis Yüksel´in yolculuk boyunca sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı ortaya çıktı

18 Eylül 2017 17:25

BAFRA (Samsun) (DHA)- SAMSUN\'un Bafra İlçesi\'nde 3 yaşındaki Nisa Yüksel\'in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasından önce, önde yolcu koltuğunda oturan baba Halis Yüksel´in yolculuk boyunca sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Kazadan dakikalar önce kesilen yayında, minik Nisa\'nın babasının kucağındaki görüntüleri, izleyenleri duygulandırdı. Samsun\'un Bafra ilçesi Bahçeler Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi\'nde dün 31 yaşındaki Muhsin Yüksel yönetimindeki 55 FH 875 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, 32 yaşındaki Halis Yüksel, eşi 33 yaşındaki Fatma Yüksel, kızı 3 yaşındaki Nisa Yüksel, sürücü Muhsin Yüksel, 30 yaşındaki Fatma Varlı, oğlu 2 yaşındaki Efe Varlı yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak sağlık durumu ağır olan Nisa Yüksel doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 5 aylık hamile olan anne Fatma Yüksel de karnındaki bebeğini kaybetti. Fatma Yüksel\'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza öncesi baba Halis Yüksel\'in yolculuk boyunca sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Halis Yüksel, hareket halindeki araçtan cep telefon kamerasıyla yolu çekerken, zaman zaman da hem kucağındaki kızı Nisa\'yı hem de arka koltuktaki eşi Fatma Yüksel\'i görüntüledi. Yine yeğeni 2 yaşındaki Efe Varlı\'yı da görüntüye kaydeden Halis Yüksel, sürücü dondurma almak için durduğunda ise araç içini son kez çekti. Araç hareket ettikten bir süre sonra kazaya dakikalar kala yayın kesilirken, sosyal medyadaki görüntüler izleyenlerin yüreklerini burktu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BAFRA Samsun DHA SAMSUN BafraNisa YükselHalis Yüksel´inKazadanNisaSamsun BafraBahçeler Mahallesi Organize Sanayi BölgesiMuhsin YükselFHKazadaHalis YükselFatma YükselFatma VarlıEfe VarlıYaralılarBafra Devlet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24