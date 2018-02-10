(Görüntülü Haber) Minik Mustafa, hastaneye 10 dakika mesafede yaşamak zorunda

Haber- Kamera Erol AKIR-ANTALYA,(DHA)AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi\'nde lösemi teşhisi konulan 7 yaşındaki Mustafa Tekeş\'in doktorları, ani müdahale imkanını kaçırmaması için hastaneye en fazla 10 dakika uzakta yaşaması gerektiğini söyledi. Ailesi, hayırseverlerin kira bedelsiz, tüm eşyalarını bağışladıkları eve taşındı. Afyonkarahisar Seydiler köyünde oturan mermer ustası Mehmet (33) ve Necmiye Tekeş (30) çiftinin ikinci çocuğu Mustafa, henüz 15 günlükken yüksek ateş ve vücudunda görülen morluklar nedeniyle doktora götürüldü. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi\'nde teşhisi konulamayan minik Mustafa\'nın İngiltere\'ye gönderilen kan örnekleri üzerinde yapılan incelemede, bir kanser türü olan \'amego karyostick trombosit openi- trombosit düşüklüğü\' hastası olduğu belirlendi ve ilik nakli olması gerektiği söylendi. AİLE VERİCİ OLAMADI Bu süreçte 4 yaşına giren Mustafa Tekeş\'in doktorları, kemik iliği nakli yapılabilmesi için aileyi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne yönlendirdi. Burada baba Mehmet Tekeş, anne Necmiye Tekeş ve ağabey İbrahim Tekeş\'ten (9) alınan kan örneklerinin laboratuvar ortamında yapılan incelemesinde, aile üyelerinin verici olmaya müsait olmadıkları belirlendi. Yakın akrabalardan da umut kesen aile, yurt içi ve yurt dışı ilik bankaları ile bağlantı kurup uygun ilik arayışına girişti. DONÖR YURT DIŞINDAN BULUNDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde tedavi sürerken Tekeş ailesi, minik Mustafa için yurt dışındaki bir ilik bankasından 30 yaşındaki kadın donörün tam uyumlu olduğunun tespit edildiğini ve ilik transferi için hazır olduğu müjdesini aldı. 2014 yılında hastalığının tanısı konulan Mustafa Tekeş\'e, 5 Kasım 2015 günü ilik nakli gerçekleştirildi. BEYNİNDE KİST VAR Anne Necmiye Tekeş, Mustafa\'nın nakil sonrası tedavisinin 5.5 ay hastanede sürdüğünü belirterek, Taburcu olduktan sonra böbreklerinde meydana gelen rahatsızlık nedeniyle yeniden hastaneye yatırıldı. Bir ay daha yatarak tedavi gördü. Yaklaşık 1 yıl süren tedavi sürecinin ardından durumunun iyi olduğunu söyleyen doktorları taburcu etti. Bu arada toksoplazma ile ilgili problemler yaşadı. Bir de beyninde kist oluşumu var, onunla ilgili tedavisi sürüyor. Şu an tedavilerinin sonucunu bekleme sürecindeyiz diye konuştu. HASTANEYE 10 DAKİKA MESAFEDE Mustafa Tekeş\'in doktorlarının, hastaneye en fazla 10 dakika mesafedeki bir evde yaşamaları gerektiğini söylediğini anlatan Necmiye Tekeş, Mustafa\'nın evdeyken hastalanması ya da ateşinin yükselmesi anında, hemen acil servise ulaştırılabilmesi için evimizin en fazla 10 dakika mesafede olması gerektiği söylendi. İşsiz olan eşim arayış içindeyken Antalya Yardımlaşma Platformu ile tanıştı. Sağ olsun hayırseverler hastanenin karşısındaki bu evi bulup eşyaları ile ücretsiz tedavi bitinceye kadar bize verdi. Allah razı olsun. Yaklaşık 1 yıldır onların sayesinde kira ödemeden bu evde oturuyoruz. Evin sahibi ve Yardımlaşma Platformu üyeleri bizimle ilgileniyor. Hayırseverlerin, ihtiyacı olanlara bu tür yardımları esirgememesini istiyoruz diye konuştu. EVİNİ KİRA BEDELSİZ VERDİ Antalya Yardımlaşma Platformu Temsilcisi Halit Mert ise ailenin durumunu öğrendiklerinde hayırsever Kurtuluş Bölme\'nin, hastaneye 10 dakika yürüme mesafesindeki evini kira bedeli almadan aileye verdiğini kaydetti. Diğer gönüllülerin de beyaz eşya başta olmak üzere eve gerekli eşyaları bir gecede tedarik ettiğini vurgulayan Halil Mert, Yaklaşık 1 yıldır bu evi ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Kira ödemiyorlar, sadece elektrik ve su parasını ödemeleri yetiyor. Biz de gönüllülerimizden daha fazla hastaya yardımcı olabilmek amacıyla katkılarını bekliyoruz. Hastane süreci çok sıkıntılı ve masraflı. Özellikle kent dışından gelen aileler çok sıkıntı yaşıyor diye konuştu.