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(Görüntülü Haber) Minik kızı kapıyı kilitledi, anne balkonda mahsur kaldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 2 yaşındaki kızı tarafından balkona kilitlenen Z

13 Mayıs 2018 14:07

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 2 yaşındaki kızı tarafından balkona kilitlenen Z.Ç.\'yi (35) itfaiye ekibi kurtardı.

Olay, Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 yaşındaki kızı, balkona çamaşır asmak için çıkan annesi Z.Ç.\'nin üzerine kapıyı kilitledi. Uzun süre çocuğuna kapıyı açmasını söyleyen anne, bir sonuç alamayınca üst komşularından bağırarak yardım istedi. Bunun üzerine komşuları itfaiyeye haber verdi. Olay yeri gelen ekipler, yangın merdiveniyle 4\'üncü kattaki Z.Ç.\'ye ulaştı. Ekipler daha sonra balkon kapısını açtı. İçeri giren Z.Ç. korkup ağlayan kızını teselli etti. Bu sırada kurtarma çalışmalarını izlemek için çevre apartmanlardakiler balkonlara çıktı. İş yerinlerinden çıkanlar ise itfaiyenin çalışmaları cep telefonlarıyla görüntüledi.
 

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