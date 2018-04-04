(Görüntülü Haber) Minik Irmak'ın dehşet saçan babasına, ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde, kızı Irmak Kupal\'ın (4) öldürülmesinin acısını yaşarken, eşi Suriye Kupal (27) ve kızı Ayşe Kupal\'ı (10) defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Bilal Kupal\'ın (44), yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Bilal Kupal\'a tahrik indirimi uygulayarak eşini öldürmekten 24 yıl hapis, kızı için ise ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.



Alaşehir\'de gündelik işlerde çalışan Suriye Kupal ve Bilal Kupal çiftinin, Menderes Mahallesi Elmadağ Caddesi 2 Sokak\'taki evlerinin önünde oynayan kızları Irmak Kupal, 14 Ekim 2016 tarihinde ortadan kayboldu. Arama çalışmalarına rağmen küçük Irmak bulunamadı. Baba Bilal Kupal\'ın şüphelendiğini söylediği Himmet Aktürk, katıldığı televizyon programında suçunu itiraf etti, küçük kızı cinsel istismarın ardından öldürdüğünü ve gömdüğünü söyledi. Kamuoyunu şoke eden itiraftan sonra Himmet Aktürk\'ün gösterdiği bölgede 3 gün arama yapıldı. Evine 2 kilometre uzaklıktaki üzüm bağı içerisinde küçük kızın cesedi bulundu. Himmet Aktürk, \'canavarca hisle öldürmek\' suçundan tutuklandı. Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan Aktürk, ağırlaştırılmış ömür boyu ve 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Kentten gelen çifte cinayet haberi ise bir kez daha herkesi sarstı. Manisalı bir iş insanı tarafından, ailenin, Irmak\'ın acısını bir nebze de olsa unutması ve o çevreden uzaklaşması için hediye ettiği Fatih Mahallesi\'ndeki evde geçen 21 Şubat\'ta saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, Bilal Kupal, eşi Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal\'ı bıçaklayarak öldürdü. Bilal Kupal daha sonra, olayda kullandığı aynı ekmek bıçağıyla kendisini bileklerinden, karnından ve bacaklarından yaralayarak intihar girişiminde bulundu. Yaraları yüzeysel olan Bilal Kupal, Alaşehir Devlet Hastanesi\'ne tedavisinin ardından tutuklandı. Eşini 20, kızını ise 8 bıçak darbesiyle öldüren Bilal Kupal hakkında, Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, gebe olan eşini ve çocuğunu kasten öldürmek suçlarından iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Bilal Kupal getirilmezken, öldürülen Suriye Kupal\'ın babası Bekir İlgaz, İlgaz Ailesi\'nin avukatı Erdem Keleş, sanık Bilal Kupal\'ın avukatı Fatma Kocabaş katıldı. Duruşmayı Kadın Cinayetlerini Durdaracağız Platformu üyeleri de izledi.



Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan ve son savunmasını yapan Bilal Kupal, \"Eşim beni aldatmasına rağmen ben onu affettim. Bana bir daha yapmayacağını söyledi. Ancak telefon konuşmalarına devam etti. Bu nedenle psikolojim bozuldu. Hatta bıçağı önce o çekti, yoksa benim öldürme niyetim yoktu\" dedi.



Sanık avukatı Fatma Kocabaş, müvekkilinin ağır tahrik altında suçu işlediğini belirtip, beraatine karar verilmesini istedi. İlgaz Ailesi\'nin avukatı Erdem Keleş ise sanığın olayı planlayarak cinayeti işlediğini ileri sürüp, indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, son savunmaların alınmasının ardından sanık Bilal Kupal\'a, eşi Suriye Kupal\'ı öldürmekten, tahrik indirimi uygulayarak 24 yıl, kızı Ayşe Kupal için ise tahrik indirimi uygulamadarn ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.



İlgaz Ailesi\'nin avukatı Erdem Keleş duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, \"Sanık, \'Eşim beni aldattı ama ben onu affettim\' diyor. Sonra da \'Boşanmak istedim ama kabul etmedi\' diyor. Ama hiçbir şekilde dava açmadığı görülüyor. İddiaları ispatlayacak bir delil yok. \'Çocuğu biz beraber karar alarak yaptık Irmak\'ın yerini doldursun diye\' dedi. Ardından da bu sözünden de dönüp, \'Çocuk benden değil\' diyor. Biz bu çelişkileri mahkemede ifade ettik fakat mahkemenin takdiri haksız tahriğe yönelik oldu\" dedi.



Baba Bekir İlgaz da adli tıp raporunda sanığın akli dengesinin yerinde olduğunun belirtildiğini hatırlatıp, \"Sanığa verilen cezayı kabul etmiyorum. Sanık, zaten çelişkili ifadeler verip, yalan söylüyor. Verilen o ceza uygun değil. Daha fazla ceza verilmeliydi. Benim kızım ve torunlarım geri gelmeyecek. Gereken ceza verilmeliydi\" diye konuştu.



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Temsilcisi Semiha Hasgör ise \"Öncelikle çok öfkeliyiz. Sadece burada değil Türkiye\'nin birçok yerinde bu davaları izliyoruz. Bu davaların hepsinde kadın katilleri, ağır tahrik indiriminden faydalanmak üzere ifadeler geliştiriyorlar. İyi hal indiriminden faydalanmak için boyunlarını büküyorlar. Maalesef ki bazı mahkemelerde bu indirimler uygulanıyor. Ne yazık ki aşırı sevgi indirimi bile uygulanabildiğini gördük. Platform olarak, yıllardır kadın cinayetlerinde indirim uygulanmasın diye mücadele ediyoruz. Karar sadece sanık Bilal Kupal\'ın ifadelerine göre verildi, Suriye Kupal nerede? Suriye Kupal, toprağın altında ve cevap veremiyor, kendisini savunamıyor. O nedenle verilen kararı doğru bulmuyoruz. Diliyoruz ki kadın cinayetlerinde hiçbir indirim uygulanmasın\" dedi.



