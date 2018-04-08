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(Görüntülü Haber) Minik İrem Su, mahsur kaldığı otomobilden cam kırılarak kurtarıldı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, Veysel Demir elindeki poşetleri koyarken anahtarı bagajda unutunca 2 yaşındaki torunu İrem Su Demir, araçta mahsur kaldı

08 Nisan 2018 00:01

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, Veysel Demir elindeki poşetleri koyarken anahtarı bagajda unutunca 2 yaşındaki torunu İrem Su Demir, araçta mahsur kaldı. Küçük kız itfaiye ekibinin camı kırması sonucu araçtan çıkarıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Fevzi Çakmak Mahallesi Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Veysel Demir, torunu İrem Su Demir\'i yanına alarak markete gitti. Alışverişin ardından İrem Su\'yu aracın arka koltuğuna bırakan Veysel Demir daha sonra elindeki poşetleri otomobilin bagajına koydu. Bu sırada Veysel Demir, elindeki otomobil anahtarını bagaj kısmında unutarak, kapısını da kapattı. Otomobilin kapıları aniden kilitlendi. Bunun üzerine Veysel Demir, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin kelebek camını kırarak kapıyı açtı ve küçük kızı araçtan çıkardı.

Veysel Demir, \"Bir anda kapılar kilitlendi. Anahtar arabanın içinde kalınca panik olduk. Durumu itfaiyeye haber verdik. İtfaiye torunumu kurtardı. Kendilerine teşekkür ederim\" dedi.

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