(Görüntülü Haber) Minik Hüseyin'in yaşaması karaciğer nakline bağlı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi\'nde karaciğer yetmezliği teşhisiyle tedavi gören 7 aylık Hüseyin Can Çetin\'in yaşaması için organ nakli yapılması gerektiği bertildi. Hastane önünde bekleyen baba Ünal Çetin (39), \"Oğlum son saatlerini yaşıyor. Çok acil şekilde 0 ve B grubu kana sahip donöre ihtiyacımız var\" dedi.



Manisa\'nın Saruhanlı İlçesi\'nde çiftçilik yapan Ünal Çetin ve ev kadını eşi Aysun Çetin\'in bebekleri Hüseyin Can, doğumdan sonra sarılık geçirdi. Bir süre hastanede kalan minik Hüseyin Can, taburcu edildi. Eve döndükten sonra karnı şişen Hüseyin Can bebek, tekrar hastaneye yatırıldı. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi\'nde muayene edilen Hüseyin Can\'a karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu.



Doktorlar, Hüseyin Can bebeğin yaşaması için çok acil olarak karaciğer nakli yapılması gerektiğini söyledi. Hastane önünde bekleyen baba Ünal Çetin, oğlu için 0 ve B grubu kan taşıyan kişilerden karaciğer nakli yapabileceğini belirterek, \"Oğlum, bir aydan fazladır hastanede yatıyor. Bize acilen karaciğer nakli yapılaması gerektiğini, aksi takdirde öleceğini söylediler. Duyarlı vatandaşlarımızdan bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Oğlumun yaşamasını istiyorum. Lütfen bize yardım edin. 0 ve B grubu kan grubuna sahip 18 yaşından küçük olmayan kişilerden nakil yapılabiliyormuş. Hastane önünde bekliyoruz\" dedi.