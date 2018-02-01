(Görüntülü Haber) Minik Erkekler Güreş İl Birinciliği sona erdi

Mesut MADAN BURDUR,(DHA) - BURDUR\'da düzenlenen 11-13 ve 14-15 yaş Minik Erkekler Güreş İl Birinciliği sona erdi. Ercan Akın Fen Lisesi Salonu\'nda yapılan Minik Erkekler Güreş İl Birinciliği müsabakalarında 34-38, 41,44,48, 52,57, 62,68, 75 ve 85 kiloda 107 sporcu mücadele etti. Turnuvada 11-13 yaş kategorisinde Bucak Gençlik ve Spor Kulübü birinci, Tefenni Gücü Spor Kulübü ikinci, Burdur Gençlik ve Spor Kulübü üçüncü oldu. 14-15 yaş kategorisinde ise Burdur Türk Telekomspor birinci, Burdur Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Bucak Gençlik ve Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Mustafa Kemal Sever, Güreş İl Temsilcisi Asil Çakır ve antrenörler tarafından verildi. Turnuvada dereceye giren sporcular 26-29 Nisan\'da Aksaray\'da yapılacak bölge finallerinde Burdur\'u temsil edecek.