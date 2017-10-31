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(Görüntülü Haber) Minik Ece önce ağladı, sonra şiirini okudu

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da bir anaokulunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları programında ‘Bayrak’ şiirini okumak için sahneye çıkan nazar boncukları sınıfı öğrencisi 4 yaşındaki Ece Meryem Ekici, annesini görünce heyecanlandı

31 Ekim 2017 20:09

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da bir anaokulunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları programında ‘Bayrak’ şiirini okumak için sahneye çıkan nazar boncukları sınıfı öğrencisi 4 yaşındaki Ece Meryem Ekici, annesini görünce heyecanlandı. Ağlayarak sahneden inen minik öğrenci annesi ve öğretmeninden ve salondaki velilerden moral alkışı eşliğinde şiirini ağlayarak da olsa okudu. Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bağlı bir anaokulunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle minik öğrencilere hazırlanan programda ‘Bayrak’ şiirini okumak için sahneye gelen ve annesini gördükten sonra şiirin başında ağlayarak sahneden inen 4 yaşındaki Ece Meryem Ekici, salonda bulunan öğrenci velilerini güldürdü, hem de duygulandırdı. Ece Meryem Ekici, daha sonra annesi ve öğretmeni tarafından ikna edilerek sahneye çıkarıldı. Şiiri ağlayarak tamalayıp sahneden yanında duran annesine sarıldı. Anaokulu öğrencileri gökkuşağı, menekşeler, parlayan yıldızlar, nazar boncukları, uçan balonlar, kelebekler ve meraklı kalpler sınıflarından oluşan 115 öğrenci eşliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94. yıl dönümünü şiirler, marşlar ve çeşitli etkinliklerle kutladı. Cumhuriyetin Kuruluşu’nun 94\'üncü yıldönümü nedeniyle bir anaokulu tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına öğrenci velileri büyük ilgi gösterdi.

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