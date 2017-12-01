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(Görüntülü Haber) Minibüste uyuyan ayakkabısız çocuk yürek burktu

Burak EMEK DİYARBAKIR,(DHA) DİYARBAKIR'da, şehir içi minibüs hattına binen 16 yaşındaki bir çocuğun ayakkabısız olması ve içerideki sıcak havayı ile birlikte koltukta uyuması görenlerin yüreğini burktu

01 Aralık 2017 14:56

Burak EMEK DİYARBAKIR,(DHA) DİYARBAKIR\'da, şehir içi minibüs hattına binen 16 yaşındaki bir çocuğun ayakkabısız olması ve içerideki sıcak havayı ile birlikte koltukta uyuması görenlerin yüreğini burktu. Merkez Yenişehir ilçesinde ışıklarda otomobil camlarını silen 16 yaşındaki bir çocuk ayakkabısız olarak şehir içi minibüsüne bindi. Elinde cam sileceği olan ve kafasında bere bulunan çocuk ayakkabısız olarak bindiği minibüste, sıcak havanın etkisiyle uyuya kaldı. Minibüse binenlerin fark ettiği çocuk yaklaşık 1 kilometre sonra Kayapınar ilçesinde bulunan bir kavşakta indi. Minibüsten inen çocuk burada da ayakkabısız olarak ışıklarda duran araçların camları silmek için beklediği görüldü. İlerleyen saatlere kadar kavşakta araç camları silmek için bekleyen çocuğun adının K.Gb. olduğu öğrenildi.

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