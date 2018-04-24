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(Görüntülü Haber) Minibüste tehlikeli yolculuk

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) -  ESENYURT'ta tıka basa yolcu taşıyan bir minibüsteki tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı

24 Nisan 2018 14:55

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) -  ESENYURT\'ta tıka basa yolcu taşıyan bir minibüsteki tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. 

Esenyurt, 19 Mayıs Bulvarı\'nda kapısı açık vaziyette tıka basa yolcuyla ilerleyen minibüs görenleri şaşkına çevirdi.

Büyükçekmece- Avcılar seferini yapan minibüs adeta faciaya davetiye çıkardı. Minibüs sürücüsü kapıdan dışarı sarkan yolculara aldırış etmeden park halindeki araçların yanından yolcuların canını hiçe sayarak \"kıl payı\" geçti. O anlar ise cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Bir süre caddede ilerleyen minibüs daha sonra gözden kayboldu.

 

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