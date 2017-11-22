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(Görüntülü Haber) Minibüslerden para çalan şüpheli yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, Serkan D

22 Kasım 2017 14:56

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, Serkan D. (27), kent içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslerden para çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Olay, merkez Seyhan ilçesi Seyhan Mahallesi\'nde meydana geldi. Seferlerini tamamlayıp son duraklarına gelen minibüslerin şoförlerinin indiğini gören Serkan D., gizlendiği araçlarda, sürücülerin bıraktığı paraları çaldı. Şüpheli, iki minibüsten toplam 950 lira çalıp kaçtı. Paraların yerinde olmadığını fark eden minibüsçüler, araç içindeki güvenlik kameralarından hırsızlığı belirleyip polisi aradı. Durağa gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kimliği belirlenen Serkan D., kısa sürede yakalandı. Serkan D., görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etti. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi.

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