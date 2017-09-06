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(Görüntülü Haber) Minibüsle çarpışan kamyonet paramparça oldu: 2 yaralı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, minibüsle çarpışan kamyonet hurdaya dönerken, 2 kişi hafif yaralandı

06 Eylül 2017 15:10

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, minibüsle çarpışan kamyonet hurdaya dönerken, 2 kişi hafif yaralandı. Kaza, saat 09.30 sıralarında İzmit Seka Park Köprüsü üzerinde meydana geldi. 61 yaşındaki Nail Ataşdan idaresindeki 54 DV 374 plakalı kamyonet ile karşı istikametten gelen 54 FN 727 minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet paramparça olurken, minibüs sürücüsü aracından inerek olay yerinden kaçtı. Yaralanan Nail Ataşdan ile 28 yaşındaki Armağan Ataşdan kazada hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 2 kişiye müdahalede bulundu. Seka Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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