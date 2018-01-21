T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Minibüsçüler odası'nın yeni başkanı belli oldu

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası'nın başkanlık seçimini Kazım Bilge kazandı

21 Ocak 2018 22:22

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası\'nın başkanlık seçimini Kazım Bilge kazandı. İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası\'nın 27\'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı Haliç Kongre Merkezi\'nde yapıldı. Mevcut oda başkanı Koray Öztürk ile Kazım Bilge, başkanlık için aday oldu. Sandıkların kurulmasının ardından, odaya kayıtlı minibüsçü esnafIar oy kullandı. Koray Öztürk\'ün 701 oy aldığı seçimi Kazım Bilge 792 oyla kazandı. İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası\'nın yeni başkanı Bilge, DHA\'ya yaptığı açıklamada, \"Minibüsçünün Allah yüzüne baktı, benim gibi bir insanı minibüsçülerin başına getirdi. Bundan sonra çok görevim olduğunu düşünüyorum. Esnafıma her zaman minnettar olacağım. Esnafımın hakkını sonuna kadar alacağım.\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KAYADHA İstanbul Minibüsçüler Esnaf OdasıKazım BilgeMinibüsçüler Esnaf OdasıOlağan Genel Kurul Toplantısı Haliç Kongre MerkeziMevcutKoraySandıklarınBilge DHAAllahBundanEsnafımaEsnafımın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24