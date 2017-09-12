(Görüntülü Haber) Minibüs TIR'a arkadan çarptı: 16 yaralı

Ekrem ÇAĞLAR /SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA\'nın Salihli İlçesi\'nde minibüsün önündeki TIR\'a arkadan çarptığı kazada 16 kişi yaralandı.
Kaza, E-96 Karayolu Mersinli Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Mevkii\'nde meydana geldi. Kula\'dan Salihli yönüne gelen Tuncay Seyman yönetimindeki 35 AU 060 plakalı minibüs, önünde giden Abdullah Özsoy yönetimindeki 03 VB 263 TIR\'a arkadan çarptı. Sürücülerin yaralanmadığı kazada; minibüsteki 16 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.