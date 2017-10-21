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(Görüntülü Haber) Minibüs şoföründen tehlikeli hareketler

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)- SOSYAL medyada paylaşılan bir görüntüde, trafikte seyir halindeyken ayakta minibüsü kullanan ve gaza sopayla basan şoför, tepki topladı

21 Ekim 2017 15:27

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)- SOSYAL medyada paylaşılan bir görüntüde, trafikte seyir halindeyken ayakta minibüsü kullanan ve gaza sopayla basan şoför, tepki topladı. Sosyal medyada paylaşılan ve nerede çekildiği belirtilmeyen görüntüde, trafikte seyir halinde olan sürücü oturduğu koltuktan kalkarak, gaza sopayla basıp, minibüsü kullanıyor. Binlerce takipçisi olan hesapta, \'Ne yapıyor bu gerizekalılar? Bir de marifetmiş gibi internete yüklemişler\' notuyla paylaşılan görüntüde minibüs sürücüsü direksiyonu bırakmadan seyir halindeyken şoför koltuğunun arkasına geçiyor. Elindeki sopayla gaza basan sürücü bir yandan da minibüsü kullanmaya devam ediyor. Trafik kazalarına davetiye çıkaran görüntüyü izleyen takipçiler, tepkilerini anlatan yorumlar yazıyor.

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