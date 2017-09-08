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(Görüntülü Haber) Minibüs, fabrika duvarına çarptı: 3 ölü 7 yaralı

Hakan TÜRKTAN / SİVRİHİSAR,(Eskişehir),(DHA)- ESKİŞEHİR'in Sivrihisar İlçesi yakınlarında lastiği patlayan minibüs bir fabrikanın bahçe duvarına çarptı

08 Eylül 2017 18:29

Hakan TÜRKTAN / SİVRİHİSAR,(Eskişehir),(DHA)- ESKİŞEHİR\'in Sivrihisar İlçesi yakınlarında lastiği patlayan minibüs bir fabrikanın bahçe duvarına çarptı. Kazada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza saat 12.30 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolunun 55\'inci kilometresinde, daha önce Sivrihisar İlçesi\'ne bağlı belde olan Kaymaz Mahallesi\'nde meydana geldi. Serdar Demir yönetimindeki 16 NHY 89 plakalı minibüs, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucunda yoldan çıkıp kedi kumu üretimi yapan bir fabrikanın bahçe duvarına çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Serdar Demir\'in eşi Hatice Demir ile 3 yaşlarındaki Eyüp Enser Karabayır olay yerinde, kimliği belirlenemeyen bir kişi de kaldırıldığı Eskişehir Devlet Hastanesi\'nde öldü. Sürücü Serdar Demir ile birlikte toplam 7 yaralı, ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir Devlet, Yunus Emre Devlet ve Sivrihisar Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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