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(Görüntülü Haber) Minibüs çarpan yaşlı adam öldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da yolcu minibüsünün çarptığı 89 yaşındaki Mehmet Nuri Kazan, hayatını kaybetti

19 Ocak 2018 13:54

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da yolcu minibüsünün çarptığı 89 yaşındaki Mehmet Nuri Kazan, hayatını kaybetti. Kaza, saat 07.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi 4190 Sokak\'ta meydana geldi. Erdinç Erdem\'in kullandığı 01 M 0104 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Nuri Kazan\'a çarptı. Minibüs şoförünün ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, başından ağır darbe alan yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Babasının öldüğünü öğrenip, kaza yerine gelen Kazan\'ın oğlu, gözyaşı döktü. Kazan\'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Minibüs şoförü Erdinç\'i gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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